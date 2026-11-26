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Viši sud u Negotinu doneo je pravnosnažnu presudu koju je potvrdio Apelacioni sud u Nišu kojom se D.K.(60) iz Negotina osuđuje na kaznu zatvora u trajanju od pet godina i šest meseci, i na novčanu kaznu od 200.000 dinara.

- Osuđenik D.K. je porodičan čovek u čijem domu je policija pretresom pronašla oko 55 grama heroina, vagicu za precizno merenje, dva revolvera, jednu lovačku pušku i municiju različitog kalibra. On za držanje oružja nije imao dozvolu. Zadovoljni smo presudom - kažu nam u Višem javnom tužilaštvu u Negotinu.

D.K. je dobio ovu jedinstvenu kaznu zatvora zbog tri krivična dela, i to nedozvoljeno držanje i stavljenje u promet opojnih droga, nedozvoljeno držanje i promet eksplozivnih materija i omogućavanje uživanja opojnih droga.