Hronika
TRAGEDIJA U SELU KOD LESKOVCA: Žena stradala u požaru u Bunuškom Čifluku
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G.J (1959), iz sela Bunuški Čifluk kod Leskovca stradala je noćas u požaru, koji je zahvatio porodičnu kuću, potvrđeno je Jugmedii u PU Leskovac.
Leskovačkoj policiji je ova tragedija prijavljena jutros oko šest sati. Prema navodima meštana, koji su kontaktirali Jugmediu, žena se najverovatnije ugušila u dimu.
Ona nije živela sama, već sa delom porodice. Tvrde da je izgorela polovina te kuće.
Kurir.rs/Jugmedia
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