KURIR SAZNAJE: Doneta odluka u vezi "Milenijum tima", predmet se vraća u Treće tužilaštvo
- Apelacioni javni tužilac usvojio je prigovor Prvog osnovnog tužilaštva i predmet o 'Milenijum timu' vraća se u Treće osnovno tužilaštvo.
- Ranija odluka o izuzeću glavne tužiteljke Ivane Pomoriški ostaje, ali je ocenjeno da drugi tužioci iz tog tužilaštva mogu da postupaju u predmetu.
Apelacioni javni tužilac usvojio je prigovor glavnog javnog tužioca Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu povodom odluke o supstituciji u vezi sa predmetom "Milenijum tim", saznaje nezvanično Kurir.
Prethodno je, podsetimo, glavni javni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu izuzeo od daljeg postupanja u tom predmetu glavnog javnog tužioca Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu Ivane Pomoriški zbog pristrasnosti.
Prema nezvaničnim informacijama, apelacioni tužilac je zauzeo stav da Pomoriški nije jedini tužilac u Trećem osnovnom tužilaštvu i da su drugi javni tužioci tog tužilaštva, koji nisu izuzeti, ovlašćeni za dalje postupanje u predmetima protiv Millenijum tima.
Podsetimo, u pitanju su odluke glavnog javnog tužioca VJT u Beogradu kojima su bili prihvaćeni zahtevi branilaca za izuzeće glavnog javnog tužioca Trećeg OJT u Beogradu u dva predmeta koji se odnose na gradnja na mestu bivšeg hotela “Jugoslavija” i gradnja panoramskog točka "Belgrade eye", koje je podneo S.V. osumnjičeni iz oba predmeta, formirana zbog krivičnog dela građenje bez građevinske dozvole.