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Apelacioni javni tužilac usvojio je prigovor glavnog javnog tužioca Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu povodom odluke o supstituciji u vezi sa predmetom "Milenijum tim", saznaje nezvanično Kurir.

Prethodno je, podsetimo, glavni javni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu izuzeo od daljeg postupanja u tom predmetu glavnog javnog tužioca Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu Ivane Pomoriški zbog pristrasnosti.

Prema nezvaničnim informacijama, apelacioni tužilac je zauzeo stav da Pomoriški nije jedini tužilac u Trećem osnovnom tužilaštvu i da su drugi javni tužioci tog tužilaštva, koji nisu izuzeti, ovlašćeni za dalje postupanje u predmetima protiv Millenijum tima.