Slušaj vest

Dva slučaja koja su potresla Srbiju, dve škole i dvojica maloletnika koji su krenuli u krvavi pohod naoružani oružjem iz porodičnih domova. Maloletnik koji je počinio masakr u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar" i tinejdžer koji je pucao u Prvoj tehničkoj školi u Kragujevcu imaju nekoliko uznemirujućih sličnosti.

Obojica su se fotografisala sa oružjem pre odlaska u školu, obojica su koristila oružje svojih očeva, koji su nakon zločina uhapšeni. Ipak, dok je u "Ribnikaru" ubijeno desetoro ljudi, u Kragujevcu je, srećom, izbegnut najgori scenario.

Tinejdžer iz Kragujevca Foto: Privatna arhiva

Masakr u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar" na Vračaru 3. maja 2023. godine i pucnjava u Prvoj tehničkoj školi u Kragujevcu 24. novembra 2026. godine ponovo su otvorili brojna pitanja o bezbednosti dece, dostupnosti oružja, odgovornosti roditelja, ali i upozoravajućim znacima koji mogu prethoditi nasilju.

Iako su u pitanju dva različita slučaja, detalji koji su isplivali u javnost pokazuju zabrinjavajuće sličnosti.

Sličnosti

1. Obojica su se fotografisala sa oružjem neposredno pre odlaska u školu i krvavog pohoda 2. Obojica su koristila oružje koje su uzela od svojih očeva 3. U oba slučaja uhapšeni su i očevi maloletnika 4. Pretraživanje jezivih sadržaja na internetu i igranje igrica sa nasilnim sadržajem 5. Obojica su krenula u krvavi pohod u školama koje su pohađala u skoro isto vreme zapucali Razlike

1. Krivična odgovornost 2. Broj žrtava 3. Ishod napada

- Jedna od najupečatljivijih sličnosti jeste to što su se oba maloletnika fotografisala sa oružjem neposredno pre nego što su otišla u svoje škole - navodi izvor Kurira.

Kako je Kurir ranije objavio, dečak koji je počinio masakr u "Ribnikaru" u svom iskazu detaljno je govorio o jutru kada je krenuo da izvrši zločin. Posebno jezivo zvuči deo u kojem opisuje kako je fotografisao oružje neposredno pre polaska.

1/15 Vidi galeriju "Ribnikar" 3. maja 2023. godine Foto: Nenad Kostić

- Ako se dobro sećam, u 8.02 sam fotografisao oružje u dnevnoj sobi,uzeo sam ranac, ubacio oružje u njega i krenuo u školu. Planirao sam da zakasnim taj dan na prvi čas da bi deca bila u učionici. Nisam baš zacrtao, ali sam planirao da dođem baš pred kraj - naveo je masovni ubica u svom iskazu.

Gotovo identičan uznemirujući detalj zabeležen je i u slučaju iz Kragujevca i to u skoro isto vreme, oko 8 časova prve školske smene.

- Sedamnaestogodišnji učenik Prve tehničke škole fotografisao se u maskirnoj uniformi, sa puškom i nožem, a fotografiju je objavio na društvenim mrežama svega nekoliko minuta pre nego što je otišao u školu - podseća naš sagovornik.

- To je objavio nekoliko minuta pre 8 sati, kada je otišao u školu da počini krvavi pir - preneo je Kurir.

Posebnu pažnju privukle su i njegove druge objave na društvenim mrežama. Kako je Kurir pisao, na profilu osumnjičenog nalazili su se sadržaji sa oružjem, nasiljem i uznemirujućim porukama koje su se odnosile na školu i vršnjake. U opisu profila navodno je stajala samo jedna reč - "mrzim".

Oružje uzeli od očeva

Druga velika sličnost jeste činjenica da su obojica maloletnika oružje kojim su krenuli u napad uzela od svojih očeva.

- Dečak iz "Ribnikara" koristio je dva pištolja svog oca Vladimira Kecmanovića. U iskazu je naveo da je oružje pronašao u plakaru u stanu i prebacio ga u svoju sobu dva dana pre masakra. Takođe je ispričao da ga je otac vodio u streljanu i da je bio ponosan na njegovu preciznost prilikom pucanja - kaže izvor i dodaje da je otac ubice iz "Ribnikara" uhapšen nakon masakra, a protiv njega je vođen krivični postupak zbog teškog dela protiv opšte sigurnosti. Vladimir Kecmanović osuđen je na 14 godina i šest meseci zatvora, a majka Miljana Kecmanović na dve godine i 11 meseci zatvora.

Miljana i Vladimir Kecmanović Foto: Privatna arhiva, Petar Aleksić

Sličan scenario dogodio se i u Kragujevcu. Sedamnaestogodišnjak je, prema informacijama koje je objavio Kurir, uzeo malokalibarsku pušku svog oca i poneo je u školu. Oružje je, prema dosadašnjim saznanjima, bilo nelegalno.

Kako smo ranije pisali, uhapšeni su i učenik i njegov otac. Sedamnaestogodišnjak se sumnjiči za teško ubistvo u pokušaju, dok se njegov otac tereti za nedozvoljeno držanje i nošenje vatrenog oružja, municije i eksplozivnih materija.

Dakle, u oba slučaja roditelji su se našli pod istragom zbog okolnosti u kojima su njihovi sinovi došli do oružja koje su upotrebili u školama.

Još jedna sličnost među surovim maloletnicima jeste u tome što su obojica pretraživali na internetu jezive stvari i igrali igrice sa nasilnim sadržajem.

- Maloletni ubica iz Osnovne škole "Vladislav Ribnikar" koji je 3. maja 2023. godine u hodniku i kabinetu istorije te škole ubio devet vršnjaka i radnika obezbeđenja, pre zločina je danima pretraživao na internetu "razliku između psihopate i normalnih ludi", kao i "da li i dalje može biti psihopata, iako voli životinje" - podseća izvor i dodaje da je, s druge strane, maloletnik iz Kragujevca na mrežama delio stravične objave.

1/4 Vidi galeriju Maloletnik na mrežama delio jeziv sadržaj Foto: Društvene Mreže

- Njegov profil na društvenim mrežama sadržao je niz objava koje otvaraju ozbiljna pitanja o sadržajima kojima je bio izložen, ali i o tome da li je neko iz njegovog neposrednog okruženja primetio zabrinjavajuće signale. Na profilu koji je bio dostupan javnosti mogla se videti fotografija na kojoj, kako se sumnja, tinejdžer pozira sa puškom, dok je lice na slici bilo zamagljeno. Tu sliku je objavio samo nekoliko minuta pre nego što je upao u školu i zapucao. Posebno uznemirava sadržaj stranica koje je pratio i objava koje je delio sa drugima, ali i anime sliku uz datum 24. novembar koju je objavio na Viberu, navodno najavljući krvavi pir - kaže izvor i dodaje:

- Među njima su bile i japanske animacije namenjene starijim tinejdžerima i odraslima, kako nose oružje, pucaju iz oružja uz uznemirujuće opise: "Kada sretneš nekoga iz svoje škole pucaj u njega".

Takođe, obojica su igrala igrice sa nasilnim sadržajem i tako provodili mnogo vremena na telefonu bez roditeljskog nadzora.

Jedan nije krivično odgovoran, drugi će odgovarati

Ipak, jedna od najvažnijih razlika između ova dva slučaja odnosi se na uzrast počinilaca i njihovu krivičnu odgovornost.

- Dečak koji je počinio masakr u "Ribnikaru" imao je 13 godina u vreme zločina. Prema zakonima Srbije, deca mlađa od 14 godina ne mogu krivično da odgovaraju, zbog čega on nije mogao da bude osuđen za ubistva koja je počinio - navodi izvor i dodaje:

Maloletni ubica iz Ribnikara Foto: Marko Karović, Privatna arhiva

- Sa druge strane, osumnjičeni iz Kragujevca ima 17 godina. On je krivično odgovoran, a prema saopštenim informacijama, tereti se za teško ubistvo u pokušaju i može biti osuđen na maloletnički zatvor.

Najtragičnija razlika između dva slučaja svakako je broj žrtava i posledice napada. U "Ribnikaru" je učenik ubio desetoro ljudi, devet učenika i radnika obezbeđenja Dragana Vlahovića, dok je još šestoro osoba ranjeno.

- Među prvim žrtvama bio je upravo radnik obezbeđenja. Njegovo ubistvo dogodilo se na početku masakra, nakon čega je napadač nastavio da puca na učenike. U školu je došao sa dva pištolja i velikom količinom municije, a u svom iskazu je govorio i o planu da iskoristi svu municiju koju je poneo - podseća sagovornik.

Dečak iz Kragujevca Foto: Kurir, Privatna arhiva, Instagram Printscreen

U Kragujevcu je, srećom, izbegnut scenario sa smrtnim ishodom. Sedamnaestogodišnjak je ušao u Prvu tehničku školu sa malokalibarskom puškom i ispalio hitac u pravcu portirnice, pri čemu je ranjena jedna radnica škole, dok je druga povređena od komadića razbijenog stakla.

Prema našim informacijama, tinejdžer je navodno pokušao ponovo da puca, ali se puška zaglavila. Nakon toga je krenuo da beži, ali ga je policija ubrzo sustigla i savladala. Posebno je uznemirujuće što je, prema navodima izvora, postojala sumnja da je osumnjičeni imao nameru da puca na jednog učenika sa kojim je ranije imao probleme.

Inače, jedna od radnica pokušala je da zaustavi naoružanog mladića, čime je, prema dostupnim informacijama, sprečeno da uđe dalje u školu i da se posledice dodatno pogoršaju.

Policija je osumnjičenog uhapsila svega nekoliko minuta nakon pucnjave, a povređene radnice zbrinute su u bolnici.