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Glavni pretres u postupku protiv četvorice optuženih povodom ubistva Zorana Goleta (44) iz Inđije, zakazan za 27. novembar pred Višim sudom u Sremskoj Mitrovici, ponovo je odložen. Ovo je najmanje četvrto odlaganje glavnog pretresa tokom ove godine.

Zoran je ubijen 6. januara 2025. godine, na Badnje veče, ispred porodične kuće u Sremskoj ulici u Inđiji, dok je sa maloletnim sinom palio badnjak.

Gotovo 23 meseca nakon tragedije, porodica još čeka sudski epilog.

Razlog poslednjeg odlaganja, kao ni datum narednog glavnog pretresa, za sada nisu zvanično potvrđeni.

Sud nalagao prinudno dovođenje

Pripremno ročište u ovom predmetu održano je 24. novembra 2025. godine, dok je početak glavnog pretresa, zakazan za 15. januar ove godine, odložen zbog bolesti jednog od okrivljenih.

Zbog promene sudije postupak je potom vraćen u fazu pripremnog ročišta.

Na ročištu 23. aprila pred sudom se nije pojavio Aleksandar S., iako je bio uredno pozvan, a svoj izostanak nije opravdao.

Pripremno ročište održano je u njegovom odsustvu, dok je Policijskoj stanici Inđija izdata naredba za njegovo prinudno dovođenje na glavni pretres.

Sva četvorica optuženih pojavila su se pred sudom 2. juna, kada je održan glavni pretres. Miloš Š. Kostić negirao je krivicu, dok su preostala trojica optuženih ostala pri ranije datim iskazima.

Međutim, nastavak suđenja zakazan za 25. avgust nije održan zbog nedolaska jednog od optuženih. Iz istog razloga odložen je i pretres zakazan za 5. oktobar, nakon čega je određen novi termin – 27. novembar.

Ni tada glavni pretres nije održan.

Četvorica na optuženičkoj klupi

Optužnicom Višeg javnog tužilaštva u Sremskoj Mitrovici Milošu Š. Kostiću na teret se stavljaju krivična dela teško ubistvo, teško ubistvo u pokušaju i nasilničko ponašanje.

Đorđe B. tereti se za nasilničko ponašanje i pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela, dok su Stojan D. i Aleksandar S. optuženi za nasilničko ponašanje.

Prema ranijim informacijama, prvooptuženi se nalazi u pritvoru od hapšenja, dok se ostala trojica optuženih brane sa slobode.

Porodica ne odustaje

Roditelji, sestra, rodbina i prijatelji ubijenog Zorana više puta su se okupljali ispred Palate pravde u Sremskoj Mitrovici, zahtevajući održavanje suđenja i okončanje postupka.

Zoranova sestra Gordana Dančević ranije je poručila da će porodica pratiti svako ročište, bez obzira na to koliko postupak bude trajao.

Dok se približava druga godišnjica ubistva, porodica Zorana Golea ponovo čeka informaciju o tome kada će suđenje biti nastavljeno.

Svi optuženi smatraju se nevinim dok se njihova krivica ne utvrdi pravnosnažnom sudskom presudom.