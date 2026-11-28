Hronika
TINEJDŽER NASMRT PRETUKAO MUŠKARCA (58) U NIŠU: Tukao ga pesnicama na ulici, pa uhapšen
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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Nišu, uhapsili su D. H. (18) iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo ubistvo.
- Kako se sumnja, on je jutros na ulici u Nišu, pesnicama zadao udarce u glavu pedesetosmogodišnjem muškarcu koji je usled zadobijenih povreda preminuo, saopšteno je iz MUP-a.
Brzim i efikasnim radom policija je pronašla i uhapsila osumnjičenog.
D. H. je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden višem javnom tužiocu u Nišu.
Kurir.rs/RINA
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