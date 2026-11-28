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Za Vladimirom Mandićem raspisana je poternica zbog sumnje na zloupotrebu položaja, a njegov otac Momčilo Mandić tvrdi da je njegov sin u Beogradu i da će se odazvati novinarima i svim drugima koji ga traže u pogodnom trenutku za to. Momčilo Mandić je takođe veoma poznat široj javnosti.

Naime, bio je ministar pravde u Vladi Republike Srpske, hapšen je u policijskoj akciji "Sablja" i bio je na američkoj "crnoj listi" zbog sumnje da je bio deo mreže haškog osuđenika Radovana Karadžića.

Momčilo Mandić ima "bogatu" istoriju u političkom životu Republike Srpske i Srbije. Bio je i hapšen u "Sablji", a bio je i pravosnažno osuđen zbog zloupotrebe položaja.

Ko je Momčilo Mandić?

Momčilo Mandić je rođen 1954. godine u Kalinoviku kod Gacka. Trenutno živi u Beogradu.

Prema pisanju portala "Nova", bio je zaposlen kao policajac u Sarajevu, u odeljenju za suzbijanje narkotika. Potom je postao zamenik ministra unutrašnjih poslova Alije Delimustafića na prvim višestranačkim izborima u Bosni i Hercegovini.

Momčilo Mandić Foto: Kurir Televizija

Na početku rata 1992. je otišaio na Pale i postao je ministar pravde u prvoj Vladi Republike Srpske. Kasnije postaje šef Predstavništva Vlade Republike Srpske u Beogradu.

Bio je jedan od osnivača tabloida "Nacional" u Beogradu. Nakon atentana na premijera Srbije Zorana Đinđića 12. marta 2003, uhapšen je u policijskoj akciji "Sablja" nakon čega se gasi "Nacional".

U zatvoru je proveo pet meseci, a pušten je zbog nedostatka dokaza. Svi postupci protiv njega su obustavljeni.

Ponovo je uhapšen 17. avgusta 2005, a godinu dana kasnije, 2006, pred Odeljenjem za organizovani kriminal i korupciju Suda Bosne i Hercegovine je pravosnažno osuđen na pet godina zatvora zbog zloupotrebe položaja u periodu dok je bio direktor i predsednik Upravnog odbora Privredne banke Srpsko Sarajevo.

Godinama kasnije, ponovo se aktivirao u politici i 2016. godine postaje narodni poslanik u Skupštini Srbije na listi Srpske radikalne stranke (SRS).

Ko je Vladimir Mandić?

Njegov otac Momčilo Mandić rođen je u Kalinoviku, završio je pravni fakultet i radio je u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Kasnije se priključio Srpskoj demokratskoj stranci i bio je ministar pravde u prvoj vladi Republike Srpske.

Vladimir je bio prvo prepoznat kao njegov sin kada je počinjao karijeru, ali kao levi bek sa sjajnim šutom vrlo brzo se probuio i zaigrao za Crvenu zvezdu. Osvojio je kao jedan od mlađih igrača 1996. prvenstvo i kup, a onda je prešao u Partizan. Igrao je nekoliko puta u Partizanu, osvojio je nekoliko titula, a 2004. je napravio transfer karijere i prešao u Magdeburg.

Vladimir Mandić Foto: Nenad Kostić

Tu je igrao polufinale Lige šampiona, da bi nakon toga prešao u Španiju, a karijeru završio u Srbiji igrajući prvo za Vojvodinu, a zatim Partizan. Bio je reprezentativac naše zemlje, nastupao je 45 puta za nacionalni tim i igrao je na Svetskom prvenstvu u Portugalu 2003. godine.

Vraćao se u Partizan 2014. godine nakon skoro dvogodišnje penzije da pomogne klubu da uzme titulu. Što se tiče političke karijere od 2009. godine je član Srpske napredne strake i izabran je za odbornika SNS-a u Skupštini grada Beograda 2012. godine.

Iako nije imao zvaničnu funkciju u RK Partizan bio je glavni finansijer i ključni čovek kluba koji je uz velika ulaganja ove sezone ušao u Ligu šampiona. Ipak, nakon promene vlasti na izborima taj projekat se urušio.