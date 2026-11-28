"SINA SU MI IZ ZATVORA VRATILI U KOVČEGU BEZ GLAVE" Otac i sestra progovorili o smrti osuđenika, evo šta se dogodilo Krsti Ristivojeviću u KPZ Sremska Mitrovica
Tridesetogodišnji Krsto Ristivojević preminuo je 9. novembra, dan nakon što je teško povređen na sportskom terenu Kazneno-popravnog zavoda Sremska Mitrovica, kada je na njega pao okvir fudbalskog gola. Njegova porodica u potresnoj ispovesti za Kurir tvrdi da je tragedija mogla da bude sprečena, te postavljaju pitanje zbog čega golovi nisu bili pričvršćeni za podlogu i zašto ih niko iz zatvora nije odmah obavestio o nesreći.
S druge strane, iz Uprave za izvršenje krivičnih sankcija navode da je procedura ispoštovana i potvrđuju da golovi nisu imali fabrički predviđeno mesto za pričvršćivanje.
Otac preminulog Krsta, Dobrosav Ristivojević, ne krije bol zbog gubitka sina, ali ističe da porodica želi da se utvrdi kako je došlo do tragedije i ko je odgovoran za smrt mladog čoveka.
- Sin mi je otišao u zatvor sa glavom, a vratio se bez nje - kaže potreseni otac. Kako objašnjava, za nesreću nije saznao od uprave zatvora, već od drugog osuđenika, Krstovog cimera, koji ga je pozvao telefonom i rekao mu da je njegov sin povređen i da mu krv ide iz očiju i ušiju.
Prema njegovim rečima, Krsto je nakon nesreće najpre prebačen u bolnicu u Sremskoj Mitrovici, a potom u Univerzitetski klinički centar Vojvodine u Novom Sadu, gde su se lekari borili za njegov život.
- Doktor mi je rekao da su ga reanimirali šest puta i tako ga povratili, da je izgubio mnogo krvi i da ne postoji kost na glavi koja nije polomljena. Živeo je do sutradan, do 11 časova prepodne, a onda je preminuo - ispričao je Dobrosav.
Sestra van sebe: Gol se zaljuljao i pao na njega
Krstova sestra, Vesna Novosel za Kurir je detaljno opisala šta se, prema informacijama koje je porodica dobila od drugih osuđenika, dogodilo kobnog dana, 8. novembra 2026. godine.
Kako navodi, Krsto je bio na odsluženju zatvorske kazne, a tog dana je sa ostalim osuđenicima izašao na sportski teren kako bi igrao fudbal. Iako, kako kaže, nije često igrao fudbal, već se uglavnom bavio košarkom, tog dana je stao na gol jer nije bilo golmana.
- On generalno nikada nije igrao fudbal, uglavnom je igrao košarku, ali tog dana nisu imali golmana, pa je on bio na golu. U jednom trenutku se popeo na gol i počeo da radi nekoliko zgibova, kao što bi uradio svaki muškarac ili dečak kada izađe da igra fudbal. Zaljuljao se, pao na beton, a onda je na njega pala prečka, odnosno okvir gola - ispričala je sestra.
Prema njenim rečima, Krstovi cimeri odmah su primetili da je teško povređen.
- Njegovi cimeri su videli da mu krv teče iz očiju i ušiju. Odmah su došli zaposleni, a pošto je u pitanju bila povreda glave, nisu mogli tek tako da ga pomeraju. Stavili su ga u ćebe kako bi ga preneli i odvezli u bolnicu u Sremskoj Mitrovici, a odatle je prebačen u Novi Sad - navela je ona.
Porodica, međutim, tvrdi da o nesreći nije dobila nikakvo obaveštenje od zatvorske uprave, već da su ih o svemu informisali ljudi koji su bili sa Krstom na terenu.
- Nama niko iz Kazneno-popravnog zavoda nije javio da se dogodila nesreća. Zvali su nas njegovi cimeri, ljudi koji su sve videli, da nam kažu šta se dogodilo. Mi smo potom otišli u Novi Sad i sve vreme bili u kontaktu sa lekarima, koji su bili veoma ljubazni. Oni su nam rekli da ne očekujemo mnogo i da ne smeju da mu pomeraju glavu. Bio je u veštačkoj komi, ali je, nažalost, preminuo narednog dana - rekla je sestra. Ona dodaje da je porodica o njegovoj smrti od zatvorske uprave dobila obaveštenje tek nakon što je Krsto preminuo, dok su za njegovo povređivanje i transport u bolnicu saznali od drugih osuđenika.
"Ovo nije prvi put da se događa"
Posebno ih, kako ističe, uznemirava činjenica da je i ranije u istom zatvoru zabeležen smrtni slučaj tokom bavljenja sportom.
Prema informacijama koje je porodica dobila, osuđenik Zdravko Smiljanić preminuo je nakon povređivanja na fudbalskom terenu 2024. godine. Sestra tvrdi da su zatvorenici nakon tog događaja čak pisali peticiju upravi, tražeći da se golovi pričvrste i da se spreče slične tragedije.
- Jednom može da bude nesrećni slučaj, ali drugi put ne može da bude samo nesrećni slučaj. Posle prethodne tragedije zatvorenici su pisali peticiju i tražili da se golovi pričvrste. Međutim, niko im nije odgovorio. Sada se dogodilo isto, a mi želimo da znamo zbog čega ništa nije preduzeto - kaže ona.
Sestra posebno ukazuje na odgovor Uprave u vezi sa golovima, odnosno na objašnjenje da nisu bili pričvršćeni zato što nisu imali fabrički predviđeno mesto za pričvršćivanje.
- Meni je neshvatljivo da jedna ustanova može tako nešto da odgovori. Ako gol nije moguće pričvrstiti, onda se postavi upozorenje, zabrani se da se neko penje na njega ili se pronađe drugo rešenje. Ne možete da pustite ljude da igraju fudbal pored neobezbeđenog gola, a da ne postoji nikakvo upozorenje - ističe sestra.
"Nećemo stati dok se ne utvrdi istina"
Krstova sestra naglašava da porodica ne namerava da odustane od borbe za odgovornost, ali i da njihov cilj nije samo da dobiju odgovore zbog svog brata.
- Ne planiramo da stanemo. Ne radimo ovo samo zbog Krsta, već i zbog svih ljudi koji se nalaze u zatvorima. Ne može neko da ode negde zdrav, a da se vrati u kovčegu, bez objašnjenja. Jedan život je mnogo, a kamoli da se ovakva tragedija ponovi - kaže ona.
Kako dodaje, porodica priprema pravne korake, a očekuje i rezultate obdukcije i postupanja nadležnih organa.
- Želim pravdu za svog brata, ali i za tog mladića koji je ranije stradao, kao i za svakoga ko se nađe u sličnoj situaciji. Ljudi koji su osuđeni na zatvorske kazne i dalje imaju svoja prava. To što je neko u zatvoru ne znači da treba da bude lišen bezbednosti i dostojanstva. Nama novac nije bitan, važno nam je da pravda bude zadovoljena i da se ovako nešto više nikada nikome ne dogodi - zaključila je Krstova sestra za Kurir.
Iz Uprave za izvršenje krivičnih sankcija za Kurir navode da se nesreća dogodila 8. novembra oko 11.30, kada je K. R. sa drugim osuđenicima igrao fudbal na terenu u zatvorenom delu KPZ Sremska Mitrovica. Prema njihovom objašnjenju, K.R. je tokom utakmice bio golman, a u jednom trenutku se okačio o gol i počeo da radi zgibove.
- Tokom vežbanja se zaljuljao, izgubio ravnotežu i pao na betonsku podlogu, nakon čega je na njega pao i okvir gola - navode iz UIKS. Kako ističu, komandir koji je bio prisutan u sportskom centru odmah je pozvao medicinskog tehničara, koji je ubrzo stigao i ukazao prvu pomoć povređenom osuđeniku.
K.R. je potom smešten u zavodsku bolnicu, odakle je sanitetskim vozilom prevezen u Opštu bolnicu u Sremskoj Mitrovici, a zatim upućen na dalje lečenje u Univerzitetski klinički centar Vojvodine u Novom Sadu. Iz Uprave navode da je preminuo narednog dana, 9. novembra, u jutarnjim časovima.
Iz Uprave odbacuju tvrdnje da porodica nije obaveštena o smrti osuđenika i ističu da je u ovom slučaju ispoštovana zakonska procedura.
- Pošto je dobila zvaničnu potvrdu iz bolnice da je osuđeni preminuo, uprava KPZ Sremska Mitrovica je elektronskom poštom, preko Operativnog centra, poslala obaveštenje o smrti Policijskoj upravi za grad Beograd, putem Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici, kako bi policija obavestila porodicu - navode iz Uprave. Dodaju da je istog dana službenica zavoda telefonom kontaktirala oca preminulog, što je, kako objašnjavaju, zakonska obaveza svakog kazneno-popravnog zavoda.
Uprava navodi i da su o događaju obavešteni policija, koja je obavila uviđaj, tužilaštvo, koje je naložilo obdukciju, nadležni sud i sudija za izvršenje. Telo je, u skladu sa procedurom, poslato na obdukciju u Institut za sudsku medicinu u Novom Sadu. Iz Uprave ističu da osuđenog niko nije napao i da prema njemu nisu primenjivane mere prinude od strane pripadnika Službe za obezbeđenje.
- O celom događaju svoje izjave napisali su zaposleni i osuđenici koji su sa njim bili na fudbalskom terenu - navode iz Uprave.
Dodaju da je zbog tragedije upućen vanredni inspekcijski nadzor u KPZ Sremska Mitrovica, koji u trenutku dostavljanja odgovora još nije bio okončan. Kako napominju, izveštaji o obavljenom inspekcijskom nadzoru nose oznaku "poverljivo".
Odgovarajući na pitanja o bezbednosti sportskog terena, iz Uprave potvrđuju da golovi nisu bili pričvršćeni za podlogu, ali navode da nisu imali fabrički predviđeno mesto za pričvršćivanje.
- Golovi su se koristili na betonskoj i travnatoj površini kako bi mogli da se, kada pada kiša, premeste sa travnate površine na betonsku podlogu, a da bi osuđena lica mogla da se bave sportom i u tim uslovima - navode iz Uprave. Odbacuju i tvrdnje da je kroz projekat "Football Works", kofinansiran od Evropske unije i holandskog Ministarstva pravde, zatvor dobio 400.000 evra za renoviranje sportskih terena.
Prema njihovim podacima, ukupna vrednost projekta koji je obuhvatio više evropskih država iznosila je manje od 28.000 evra, odnosno tačno 3.286.656,82 dinara.
- Cilj projekta nije bio dobijanje novca za renoviranje sportskih terena u KPZ Sremska Mitrovica, već resocijalizacija osuđenika kroz sport. Sredstva su korišćena za edukativne radionice, psihološko osnaživanje, razvoj radnih navika i veština, organizovanje radnih sastanaka, kao i kupovinu fudbalskih lopti - navode iz Uprave. Dodaju da je KPZ Sremska Mitrovica tokom projekta 2024. godine bio domaćin velikog fudbalskog turnira na kom su učestvovali osuđenici iz Srbije i bivši osuđenici iz više evropskih država.
Osvrćući se na raniji smrtni slučaj tokom bavljenja sportom, iz Uprave navode da je 14. oktobra 2024. godine povrede zadobio osuđenik Z.S. iz Novog Sada, koji je potom preminuo. Međutim, ističu da se taj događaj nije dogodio na istom terenu na kom je povređen Ristivojević.
- Osuđenik Z.S. zadobio je povrede na travnatom terenu namenjenom za igranje fudbala, nakon čega je preminuo. O tome su obavešteni svi nadležni organi, policija, tužilaštvo, sud, sudija za izvršenje, kao i porodica osuđenika - navode iz Uprave.
Iz Uprave zaključuju da su u oba slučaja postupili u skladu sa zakonskom procedurom, dok je vanredni inspekcijski nadzor povodom smrti Krsta Ristivojevića i dalje u toku.