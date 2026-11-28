Iz Uprave za izvršenje krivičnih sankcija za Kurir navode da se nesreća dogodila 8. novembra oko 11.30, kada je K. R. sa drugim osuđenicima igrao fudbal na terenu u zatvorenom delu KPZ Sremska Mitrovica. Prema njihovom objašnjenju, K.R. je tokom utakmice bio golman, a u jednom trenutku se okačio o gol i počeo da radi zgibove.

- Tokom vežbanja se zaljuljao, izgubio ravnotežu i pao na betonsku podlogu, nakon čega je na njega pao i okvir gola - navode iz UIKS. Kako ističu, komandir koji je bio prisutan u sportskom centru odmah je pozvao medicinskog tehničara, koji je ubrzo stigao i ukazao prvu pomoć povređenom osuđeniku.

K.R. je potom smešten u zavodsku bolnicu, odakle je sanitetskim vozilom prevezen u Opštu bolnicu u Sremskoj Mitrovici, a zatim upućen na dalje lečenje u Univerzitetski klinički centar Vojvodine u Novom Sadu. Iz Uprave navode da je preminuo narednog dana, 9. novembra, u jutarnjim časovima.

Iz Uprave odbacuju tvrdnje da porodica nije obaveštena o smrti osuđenika i ističu da je u ovom slučaju ispoštovana zakonska procedura.

- Pošto je dobila zvaničnu potvrdu iz bolnice da je osuđeni preminuo, uprava KPZ Sremska Mitrovica je elektronskom poštom, preko Operativnog centra, poslala obaveštenje o smrti Policijskoj upravi za grad Beograd, putem Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici, kako bi policija obavestila porodicu - navode iz Uprave. Dodaju da je istog dana službenica zavoda telefonom kontaktirala oca preminulog, što je, kako objašnjavaju, zakonska obaveza svakog kazneno-popravnog zavoda.

Uprava navodi i da su o događaju obavešteni policija, koja je obavila uviđaj, tužilaštvo, koje je naložilo obdukciju, nadležni sud i sudija za izvršenje. Telo je, u skladu sa procedurom, poslato na obdukciju u Institut za sudsku medicinu u Novom Sadu. Iz Uprave ističu da osuđenog niko nije napao i da prema njemu nisu primenjivane mere prinude od strane pripadnika Službe za obezbeđenje.

- O celom događaju svoje izjave napisali su zaposleni i osuđenici koji su sa njim bili na fudbalskom terenu - navode iz Uprave.

Dodaju da je zbog tragedije upućen vanredni inspekcijski nadzor u KPZ Sremska Mitrovica, koji u trenutku dostavljanja odgovora još nije bio okončan. Kako napominju, izveštaji o obavljenom inspekcijskom nadzoru nose oznaku "poverljivo".

Odgovarajući na pitanja o bezbednosti sportskog terena, iz Uprave potvrđuju da golovi nisu bili pričvršćeni za podlogu, ali navode da nisu imali fabrički predviđeno mesto za pričvršćivanje.

- Golovi su se koristili na betonskoj i travnatoj površini kako bi mogli da se, kada pada kiša, premeste sa travnate površine na betonsku podlogu, a da bi osuđena lica mogla da se bave sportom i u tim uslovima - navode iz Uprave. Odbacuju i tvrdnje da je kroz projekat "Football Works", kofinansiran od Evropske unije i holandskog Ministarstva pravde, zatvor dobio 400.000 evra za renoviranje sportskih terena.

Prema njihovim podacima, ukupna vrednost projekta koji je obuhvatio više evropskih država iznosila je manje od 28.000 evra, odnosno tačno 3.286.656,82 dinara.

- Cilj projekta nije bio dobijanje novca za renoviranje sportskih terena u KPZ Sremska Mitrovica, već resocijalizacija osuđenika kroz sport. Sredstva su korišćena za edukativne radionice, psihološko osnaživanje, razvoj radnih navika i veština, organizovanje radnih sastanaka, kao i kupovinu fudbalskih lopti - navode iz Uprave. Dodaju da je KPZ Sremska Mitrovica tokom projekta 2024. godine bio domaćin velikog fudbalskog turnira na kom su učestvovali osuđenici iz Srbije i bivši osuđenici iz više evropskih država.

Osvrćući se na raniji smrtni slučaj tokom bavljenja sportom, iz Uprave navode da je 14. oktobra 2024. godine povrede zadobio osuđenik Z.S. iz Novog Sada, koji je potom preminuo. Međutim, ističu da se taj događaj nije dogodio na istom terenu na kom je povređen Ristivojević.

- Osuđenik Z.S. zadobio je povrede na travnatom terenu namenjenom za igranje fudbala, nakon čega je preminuo. O tome su obavešteni svi nadležni organi, policija, tužilaštvo, sud, sudija za izvršenje, kao i porodica osuđenika - navode iz Uprave.

Iz Uprave zaključuju da su u oba slučaja postupili u skladu sa zakonskom procedurom, dok je vanredni inspekcijski nadzor povodom smrti Krsta Ristivojevića i dalje u toku.