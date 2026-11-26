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Pripadnici policije u Valjevu, po nalogu dežurnog javnog tužioca Višeg javnog tužilaštva u tom gradu, uhapsili su danas S. R. (45) iz Valjeva, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

Policija je po zaustavljanju automobila marke "bmw" kojim je osumnjičeni upravljao pronašla pištolj sa okvirom i 15 metaka, a alkotestom utvrdila da je S. R. upravljao vozilom sa 1,45 promila alkohola u organizmu i pod dejstvom psihoaktivnih supstanci.

U saopštenju se dodaje da će protiv S.R. biti podneta i odgovarajuća prekršajna prijava.

Osumnjičeni je, uz krivičnu prijavu, priveden nadležnom tužilaštvu.