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Po nalogu javne tužiteljke Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, policijski službenici Policijske stanice Novi Beograd odredili su danas zadržavanje do 48 časova osumnjičenom S. S. (43) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo "ometanje pravde", piše u saopštenju tužilaštva u kome se dodaje:

"Sumnja se da je S. S. pokušao da utiče na oštećenog advokata da promeni iskaz koji je već dao u postupku koji se vodi pred Trećim osnovnim javnim tužilaštvom u Beogradu.

U prisustvu postupajuće javne tužiteljke i izabranog branioca osumnjičenog obavljena je dokazna radnja prepoznavanja lica, tokom koje je oštećeni prepoznao osumnjičenog S. S. Osumnjičeni će sutra, uz krivičnu prijavu, biti sproveden u Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu radi saslušanja."

Kako saznajemo, reč je o Stevanu Sojiću, jednom od vođa navijača Crvene zvezde.