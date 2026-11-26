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Povodom predmeta „Hotel Jugoslavija“ i „Belgrade Eye“, Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu obaveštava javnost da je primilo rešenje Apelacionog javnog tužilaštva u Beogradu kojim su usvojeni prigovor glavnog javnog tužioca Prvog osnovnog javnog tužilaštva i prigovor zamenika glavnog javnog tužioca Trećeg osnovnog javnog tužilaštva, a ukinuto rešenje Višeg javnog tužilaštva u Beogradu o supstituciji nadležnosti. Za postupanje u oba predmeta nadležno je Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu.

U obrazloženju odluke navedeno je da izuzeće glavne javne tužiteljke Ivane Stojiljković Pomoriški samo po sebi ne predstavlja pravnu prepreku za postupanje Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u ovim predmetima. Apelaciono javno tužilaštvo navelo je da u Trećem osnovnom javnom tužilaštvu ima 27 javnih tužilaca koji nisu izuzeti i da u ukinutom rešenju nije navedena konkretna pravna prepreka da neko od njih nastavi postupanje u predmetu koji mu je već dodeljen ili da preuzme predmet u skladu sa pravilima rasporeda.

Branilac osumnjičenog S. V. podneo je Višem javnom tužilaštvu u Beogradu novi zahtev za izuzeće u oba predmeta. Zahtev se odnosi na sve javne tužioce Trećeg osnovnog javnog tužilaštva, kao i na više javnotužilačke saradnike, javnotužilačke saradnike i javnotužilačke pomoćnike navedene u zahtevu. Zahtev za izuzeće naknadno je podneo i branilac Z.B.