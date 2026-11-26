Hronika
UŽAS KOD LESKOVCA: Voz udario jednu osobu, još se traga za njom
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U blizini pružnog prelaza u naselju Obrada Lučića u Leskovcu danas oko 16.50 sati, putnički voz, koji se kretao u pravcu Niša, udario je jednu osobu.
Kako je rečeno za Jugmediu u policiji, za sada nisu poznati detalji ovog događaja. Osoba se traži, a policija se nalazi na licu mesta.
O slučaju će biti obavešteno nadležno tužilaštvo.
Voz se zaustavio blizu pružnog prelaza.
Podsetimo, putnički voz, koji nakon skoro pet godina pauze ponovo saobraća kroz Leskovac, pušten je u saobraćaj 9. oktobra ove godine.
Kurir.rs/Jugmedia
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