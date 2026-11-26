Po­vo­ljan aspe­kt do­no­si vam uspeh u sa­ra­d­nji sa inos­tran­stvom, kao i svi­ma oni­ma ko­ji po­la­žu ne­ke ispi­te. Ovaj dan obe­le­ži­će ta­j­n...

Bu­di­te opre­zni u ko­mu­ni­ka­ci­ji na po­slu, jer ovaj dan mo­že do­ne­ti mo­gu­ć­nost da bu­de­te po­gre­šno shva­će­ni. Da­nas svo­ju srod­nu du­...

Ne­pre­dvi­dlji­vi preo­kre­ti u okvi­ru va­še po­slov­ne sa­ra­d­nje s ne­kom stra­nom ko­m­pa­ni­jom. Odlu­ke do­no­si­te na ti­m­skom ni­vou. Ob­na...

Po­če­tak no­ve po­slov­ne sa­ra­d­nje ispu­ni­će vas ela­nom i do­dat­nim op­ti­mi­z­mom. Uspeh u uslu­žnim de­lat­nos­ti­ma. Slo­bod­ni Ra­ko­vi na­...

Po­ja­ča­na in­tui­ci­ja do­ne­će vam do­bar ose­ćaj za pra­vac po­slo­va­nja. Pra­vi po­slov­ni po­tez do­ne­će vam fi­nan­si­j­ski uspeh. Slu­ča­j­n...

Da­nas do vas mo­gu do­pre­ti ne­pri­jat­ne ve­sti o sple­t­ka­ma ko­je o va­ma ši­ri oso­ba na ko­ju ni­ste ni po­su­m­nja­li. Su­sret s bi­v­šom lju...

Ne­ga­ti­van ko­men­tar ko­le­ge da­nas bi mo­gao da vas izba­ci iz ta­k­ta. Po­tru­di­te se da za­dr­ži­te di­plo­mat­ski stav. Slo­bod­ne Va­ge oče­...

Obra­ti­te pa­žnju na po­slov­nu ko­mu­ni­ka­ci­ju, jer vam ovaj dan mo­že do­ne­ti si­tua­ci­ju u ko­joj će­te bi­ti po­gre­šno shva­će­ni. Slo­bod­n...

Ovaj pe­riod mo­že vam do­ne­ti zna­ča­j­ne po­slov­ne pre­go­vo­re sa stra­nom ko­m­pa­ni­jom. Oče­ku­je vas pu­to­va­nje. Va­še pri­ja­te­lj­stvo sa...

Vaš raz­go­vor s na­dre­đe­ni­ma da­nas će pro­te­ći u zna­ku va­še afi­r­ma­ci­je. Do­bi­će­te po­hva­le i priz­na­nja za pos­ti­g­nu­te re­zu­l­ta­t...

Ovaj pe­riod do­ne­će vam odli­čan ose­ćaj za na­čin po­slo­va­nja, a to će se odra­zi­ti na va­še fi­nan­si­je na du­že sta­ze. Par­t­ner po­či­nje d...