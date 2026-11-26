Nakon završetka prvobitne intervencije u 14.40 časova, vatrogasci-spasioci su prilikom kontrolnog obilaska u 17.30 časova utvrdili da nema dima ni plamena. Ipak, dvadeset minuta kasnije primljena je nova dojava da je izbio požar na delu objekta koji prvobitno nije bio zahvaćen vatrom.