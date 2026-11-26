Hronika
POŽAR PONOVO IZBIO U ISTOM OBJEKTU NA NOVOM BEOGRADU! Oglasio se MUP: U 17.50 dobili smo dojavu da gori deo koji prethodno nije bio zahvaćen vatrom
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Požar koji je jutros izbio u objektu „Tehnomanija“ u Novom Beogradu, a koji su pripadnici Vatrogasno-spasilačke jedinice lokalizovali, ponovo je izbio danas u 17.50 časova.
Nakon završetka prvobitne intervencije u 14.40 časova, vatrogasci-spasioci su prilikom kontrolnog obilaska u 17.30 časova utvrdili da nema dima ni plamena. Ipak, dvadeset minuta kasnije primljena je nova dojava da je izbio požar na delu objekta koji prvobitno nije bio zahvaćen vatrom.
Požar u prodavnici Tehnomanija u Bloku 70a u Novom Beogradu Foto: Kurir
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Na lice mesta upućeno je sedam vatrogasaca-spasilaca sa dva vozila, koji su zatekli zapaljene drvene ormane na površini od oko 10 kvadratnih metara, u prizemlju objekta.
Požar je lokalizovan, a okolnosti ponovnog izbijanja požara biće naknadno utvrđene.
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