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SUDARILI SE VOZ I AUTOMOBIL, IMA MRTVIH! Teška nesreća kod Velike Plane: Poginula jedna osoba
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Teška saobraćajna nesreća dogodila se sinoć oko 23 časa u Krnjevu kod Velike Plane, kada je na pružnom prelazu došlo do sudara voza i automobila. Prema prvim nezvaničnim informacijama, u nesreći je poginula jedna osoba.
Kako navodi Instagram stranica 192_rs, vozač automobila poginuo je na licu mesta.
Policija je izašla na mesto nesreće i obavila uviđaj.
Još nisu poznate okolnosti pod kojima je došlo do saobraćajne nesreće.
(Kurir.rs)
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