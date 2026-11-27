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Teška saobraćajna nesreća dogodila se sinoć oko 23 časa u Krnjevu kod Velike Plane, kada je na pružnom prelazu došlo do sudara voza i automobila. Prema prvim nezvaničnim informacijama, u nesreći je poginula jedna osoba.

Kako navodi Instagram stranica 192_rs, vozač automobila poginuo je na licu mesta.

Policija je izašla na mesto nesreće i obavila uviđaj.

Još nisu poznate okolnosti pod kojima je došlo do saobraćajne nesreće.