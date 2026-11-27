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Sudija za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu - Posebno odeljenje za organizovani kriminal je dana 26.11.2026. godine doneo rešenje kojim je prema okrivljenoj T.B. odredio pritvor, koji joj po tom rešenju može trajati najduže 30 dana.

- Pritvor je prema okrivljenoj T.B. određen iz zakonskih razloga, odnosno usled postojanja osobitih okolnosti koje ukazuju da će ometati postupak uticanjem na svedoke, kao i budući da postoje osobite okolnosti koje ukazuju da će u kratkom vremenskom periodu ponoviti krivično delo - navodi se u saopštenju. Inače, reč je o Tatjani Bundalo direktorki Alta Pay Group. Dubravko Macura, brat vlasnika Alta banke Davora Macure, i Tatjana Bundalo, direktorka kompanije Alta Pay Group, uhapšeni su pre dva dana u okviru istrage koju je ranije protiv Davora Macure pokrenulo Javno tužilaštvo za organizovani kriminal.

Istim rešenjem je prema okrivljenoj J.P. određena mera zabrane napuštanja stana uz primenu elektronskog nadzora, kojom je okrivljenoj zabranjeno da bez odobrenja suda napušta prostorije stana u kojem boravi.

- Mera zabrane napuštanja stana uz primenu elektronskog nadzora prema okrivljenoj J.P. određena na osnovu člana 208 i 209 u vezi člana 211 stav 1 tačka 3 Zakonika o krivičnom postupku, odnosno usled postojanja osobitih okolnosti koje ukazuju da će u kratkom vremenskom periodu ponoviti krivično delo - dodaju u saopštenju.

Navedenim rešenjem okrivljena J.P. upozorena je da se protiv nje može odrediti pritvor, ukoliko prekrši izrečenu zabranu.

Okrivljenima T.B. i J.P. na teret je stavljeno izvršenje po jednog krivičnog dela Zloupotreba položaja odgovornog lica pomaganjem