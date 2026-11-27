Porodica Filić iz Velike Plane ponovo je zavijena u crno nakon ubistva sina Stefana

Slušaj vest

Velika Plana danas je zavijena u crno. Mladi Andrija Filić, koji je tragično izgubio život od posledica strujnog udara, biće sahranjen danas, u petak, 27. novembra, na groblju u Starom Selu. Inače, povodom njegove tragične smrti, Opštinsko veće opštine Velika Plana donelo je odluku da se današnji dan proglasi Danom žalosti na teritoriji opštine.

- Opelo će biti održano danas u 12 časova u porodičnom domu, nakon čega će Andrija biti ispraćen na večni počinak - piše u najpotresnijoj umrlici koja je osvanula na mrežama.

Andrija Filić, Velika Plana Foto: Društvene Mreže

Vest o njegovoj smrti potresla je porodicu, prijatelje i meštane, a tragedija je posebno bolna jer je Andrija mlađi brat Stefana Filića, mladića čije je ubistvo pre nekoliko godina potreslo Srbiju.

- Ne postoje reči utehe za ovakvu tugu. Dva brata, dva junaka, za samo šest godina. Neka počiva u miru zajedno sa svojim bratom. Ovo je zaista previše tuge za jednu porodicu. Čovek ne zna šta bi rekao, kako da im priđe i kako da im pruži utehu kada znate da su izgubili ono najvrednije što su imali - rekla je jedna od komšinica za Kurir.

Andrija je, prema dostupnim informacijama, stradao od strujnog udara naočigled svog oca. Njegova iznenadna smrt ostavila je porodicu u ogromnom bolu, a iza njega ostala je i trudna partnerka.

Andrija Filić Foto: Facebook

Od Andrije se emotivnom porukom oprostila i njegova tetka, koja je na društvenim mrežama objavila umrlicu i napisala:

- Gospode, zar ti je malo bio jedan - ove reči napisala je ispod objavljene umrlice, ispod čega su i ostali ljudi koji su ga poznavali, ostavljali potresne reči pružajući porodici poneku reč utehe.

Stefan ubijen jer je branio brata

Porodica Filić je ostala bez drugog sina šest godina nakon što su sahranili Stefana. Podsetimo, tog kobnog 2. februara 2020. godine Srbiju je potresla vest o brutalnom ubistvu osamnaestogodišnjeg Stefana Filića iz Velike Plane. Mladić je preminuo nakon što je brutalno pretučen ispred diskoteke "Brodolom", gde je prethodno bio sa svojim mlađim bratom Andrijom i njegovim drugom.

Stefan Filić Foto: Privatna Arhiva

Tragedija se dogodila oko četiri sata ujutru. Trojica mladića nasrnula su na Andrijinog druga, a kada je Stefan video šta se događa, bez razmišljanja je stao između napadača i dečaka koje su tukli. Pokušavao je da smiri situaciju i spreči sukob, ali su se nasilnici tada ustremili na njega. Brutalno su ga pretukli, a koban je bio udarac nogom u glavu dok je ležao na zemlji.