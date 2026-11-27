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Suđenje za ubistvo Milana Jorovića, koji je likvidiran 21. juna 2023. godine ispred porodične kuće u Zemunu, ponovo je nedavno odloženo pred Višim sudom u Beogradu. Ovoga puta razlog odlaganja je to što se spisi predmeta još uvek nalaze u Apelacionom sudu, zbog žalbe odbrane na rešenje kojim je odbijen predlog za određivanje jemstva.

Milan Jorović Foto: Printscreen

- Branioci jednog od okrivljenih, Milenko Cvijović i Nikola Mraović, žalili su se na rešenje o odbijanju jemstva, te se predmet još uvek nalazi u Apelacionom sudu. Zbog toga je suđenje pred Višim sudom moralo da bude odloženo - navodi izvor upoznat sa slučajem i dodaje da porodica Jorovića nije zadovoljna kojom brzinom se suđenje odvija, s obzirom na to da je više puta bilo odlagano.

- Ročišta su više puta odlagana, najzad su mislili da se nešto pokrenulo, odgledan je deo snimaka sa nadzornih kamera, međutim, ponovo je odloženo i u strahu su da se tako ne nastavi jer se previše odužilo - dodaje sagovornik.

Inače, Goran Mirković, koji se tereti da je neposredni izvršilac ubistva, ponudio je porodičnu kuću u Novim Banovcima kao jemstvo kako bi bio pušten iz pritvora.

Prema navodima optužnice, Goran Mirković je 21. juna 2023. godine, prerušen u dostavljača hrane, prišao Milanu Joroviću ispred njegove porodične kuće u Zemunu i pucao u njega.

Pored Gorana Mirković, optužnicom je obuhvaćen i Darko Kelj, koji se tereti za teško ubistvo u saizvršilaštvu, dok se treći okrivljeni, Igor Gedošev, brani sa slobode. Prema navodima optužnice, oni su Jorovića duži vremenski period pratili i opservirali, proučavajući njegovo kretanje pre nego što je ubijen.

Prilazi peške, puca i beži na motoru

Na jednom od prethodnih ročišta u Višem sudu u Beogradu prikazani su video-snimci za koje tužilaštvo smatra da prikazuju kretanje osobe koja je, kako se sumnja, učestvovala u ubistvu Milana Jorovića.

00:38 Snimak ubistva Milana Jorovića u Zemunu Izvor: Privatna arhiva

Na snimcima se, prema ranijim informacijama, vidi osoba prerušena u dostavljača hrane kako peške prilazi kući ispred koje su parkirana vozila i gde se nalazio Jorović.

- Na snimku se vidi kako osoba prerušena u dostavljača hrane peške prilazi kući ispred koje su parkirana vozila i gde se nalazio Jorović. Potom se vidi kako nakon kritičnog događaja trčećim korakom odlazi sa lica mesta, vraća se ka motoru i udaljava - rekao je tada izvor Kurira.

Ipak, kako je tada objašnjeno, kvalitet video-zapisa nije bio takav da se sa apsolutnom sigurnošću može utvrditi sam čin pucnjave. Snimci su prikazani kao deo dokaznog materijala u postupku protiv trojice okrivljenih.

Foto: Printscreen, Privatna Arhiva

Mesecima pratili Jorovića

Podsetimo, Milan Jorović ubijen je 21. juna 2023. godine ispred porodične kuće u Zemunu. Prema navodima optužnice, osumnjičeni su ga duže vreme pratili i nadzirali, a potom je, kako se sumnja, napadač maskiran u dostavljača hrane prišao žrtvi i ispalio hice u njega.

Goran Mirković i Darko Kelj nalaze se u pritvoru, dok se Igor brani sa slobode od maja 2024. godine.