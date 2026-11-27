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Borba protiv organizovanog kriminala sa područja Balkana već godinama predstavlja jedan od glavnih prioriteta austrijske Savezne kriminalističke policije, a poseban fokus stavljen je na delovanje takozvanih balkanskih kartela, među kojima se izdvajaju kavački i škaljarski klan.

Na ozbiljnost pretnje koju predstavljaju ove kriminalne organizacije ukazano je i u izveštaju austrijskog Ministarstva unutrašnjih poslova o kriminalitetu za 2025. godinu.

Foto: EPA / FELIX HUBER

Austrijske bezbednosne službe upozoravaju da pripadnike ovih kriminalnih grupa karakteriše visok stepen spremnosti na nasilje, kao i da su njihove strukture koje deluju na teritoriji Austrije uglavnom naoružane.

- Balkanski karteli odlikuju se veoma visokim stepenom spremnosti na nasilje. Grupe tih kartela koje deluju u Austriji tokom svojih kriminalnih aktivnosti uglavnom su naoružane. U Srbiji i Crnoj Gori događala su se i još se događaju brojna ubistva, otmice i druga teška krivična dela sa elementima nasilja. Ta dela se veoma često mogu povezati sa balkanskim kartelima - navodi se u izveštaju austrijskog MUP.

Jedan od ključnih zadataka austrijske policije jeste sprečavanje prelivanja sukoba i nasilja povezanih sa ovim kriminalnim organizacijama na teritoriju Austrije.

U izveštaju se ističe da balkanske kriminalne strukture uglavnom čine osumnjičeni poreklom iz Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Hrvatske, kao i da blisko sarađuju sa albanskom mafijom. Takva povezanost, prema procenama austrijskih bezbednosnih službi, dodatno komplikuje borbu protiv organizovanog kriminala i zahteva intenzivnu međunarodnu saradnju policijskih i pravosudnih organa.

Dokumentarac otkriva razmere delovanja klanova

O razmerama delovanja balkanskih kriminalnih grupa i njihovom uticaju na bezbednosne prilike u Evropi govori i dokumentarni film "Operacija Ahil", koji je austrijska televizija ServusTV emitovala 19. novembra.

Nakon prikazivanja dokumentarca, ova televizija organizovala je i debatu pod nazivom "Kalašnjikovi i kokain: Pod kontrolom klanova?", tokom koje je razmatran uticaj organizovanih kriminalnih grupa na austrijsko društvo, ali i bezbednosni izazovi sa kojima se suočavaju nadležne institucije.

Posebna pažnja posvećena je prisustvu balkanskih kriminalnih struktura, njihovim vezama i načinu na koji njihovo delovanje može da ugrozi bezbednost građana.

Borba protiv balkanskih kartela ostaje prioritet

Austrijsko Ministarstvo unutrašnjih poslova u izveštaju jasno poručuje da će suzbijanje kriminalnih organizacija sa Balkana ostati jedan od prioriteta policije i u narednom periodu.

Upravo zbog visokog stepena nasilja, naoružanosti i međunarodne povezanosti ovih grupa, austrijske bezbednosne službe nastavljaju da posebnu pažnju usmeravaju na njihovo otkrivanje, praćenje i sprečavanje kriminalnih aktivnosti na svojoj teritoriji.

Foto: Kurir

Rat klanova

Inače, krvavi sukob škaljarskog i kavačkog klana, koji mnogi hroničari nazivaju i ratom do istrebljenja, počeo je, kako se pretpostavlja, 2014. godine, kada je navodno nestao tovar od 530 kilograma kokaina, što je bilo povod za svađu i totalni raskol u do tada jedinstvenom kotorskom klanu.