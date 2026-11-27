tragedija
TELO NESTALE LJILJANE NAĐENO U RECI LIM: Tragičan kraj potrage kod Priboja - meštani i spasioci je tražili pet dana
- Potraga za nestalom ženom iz Priboja završena je danas, nakon što je pronađeno njeno telo.
- Telo je nađeno u koritu reke Lim, a žena je poslednji put viđena 22. novembra oko 17 sati.
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Telo žene čiji nestanak je prijavljen pre pet dana u Priboju nađeno je jutros oko 9.30 u reci Lim.
Kako saznaje Tanjug, na licu mesta je u toku uviđaj, ali prema prvim informacijama reč je o Ljiljani Džaković (56).
Nestanak je prijavila njena sestra 22. novembra Policijskoj stanici u Priboju.
Policija, vatrogasci i meštani su danima tragali za njom.
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