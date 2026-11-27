Pripadnici Direkcije policije, PU za grad Beograd, Uprave kriminalističke policije, Odeljenja za suzbijanje krvnih, seksualnih, saobraćajnih delikata i trgovine ljudima, u saradnji sa Upravom za tehniku i Trećim osnovnim javnim tužilaštvom u Beogradu, identifikovali su i uhapsili I. M. (22) i V. M. (20), zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo teška dela protiv opšte sigurnosti u vezi sa krivičnim delom izazivanje opšte opasnosti.