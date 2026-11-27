ZAPALILI TEHNOMANIJU I SALON NAMEŠTAJA! Uhapšena dva piromana zbog izazivanja požara u dve radnje: Oglasio se MUP
- Policija je u Beogradu uhapsila I. M. (22) i V. M. (20) zbog sumnje da su izazvali teška dela protiv opšte sigurnosti i opštu opasnost.
- Sumnja se da su 26. novembra oko 5 časova zapalili objekat 'Tehnomanije' i salon nameštaja u Ulici Agostina Neta na Novom Beogradu.
Pripadnici Direkcije policije, PU za grad Beograd, Uprave kriminalističke policije, Odeljenja za suzbijanje krvnih, seksualnih, saobraćajnih delikata i trgovine ljudima, u saradnji sa Upravom za tehniku i Trećim osnovnim javnim tužilaštvom u Beogradu, identifikovali su i uhapsili I. M. (22) i V. M. (20), zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo teška dela protiv opšte sigurnosti u vezi sa krivičnim delom izazivanje opšte opasnosti.
Sumnja se da su oni 26. novembra ove godine, oko 5 časova, izazvali požar na objektu „Tehnomanije“ i salonu nameštaja u Ulici Agostina Neta na Novom Beogradu.
Osumnjičenima je, po nalogu Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni tužiocu.
(Kurir.rs)