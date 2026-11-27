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M. Đ. (38) iz Pirota uhapšen je u policijskoj poteri nakon što je ukrao automobil ispred jednog lokala u Batajnici, a tokom bekstva je izazvao i saobraćajnu nezgodu.

Naime, jedna žena prijavila je policiji da joj je ispred jednog ugostiteljskog objekta u Batajnici ukradeno vozilo, u kom su bili ključevi, a policija je odmah krenula u potragu.

Kada su ušli u trag vozilu, počela je potera tokom koje je M. Đ. ukradenim vozilom napravio sudar, udarivši u drugi automobil. Srećom, u nezgodi niko nije povređen, a policija je sustigla i uhapsila M. Đ.

Nakon što je policija utvrdila identitet osumnjičenog lopova, ustanovljeno je da je M. Đ. osuđivan čak 12 puta.

Zbog toga mu je, kako ne bi ponovio krivično delo, određeno zadržavanje do 48 sati u kom roku bi trebalo da, uz krivičnu prijavu za krivično delo neovlašćeno korišćenje tuđeg vozila, bude saslušan u Trećem osvnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu.