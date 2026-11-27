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U Krnjevu kod Velike Plane, u četvrtak uveče, život je izgubio vozač putničkog automobila nakon sudara sa teretnim vozom, a posebno zabrinjava podatak da se nesreća dogodila na ukrštanju drumskog i železničkog saobraćaja na kojem nema rampe, saznaje Kurir.

Prema informacijama koje nam je dostavilo Osnovno javno tužilaštvo u Velikoj Plani, saobraćajna nesreća dogodila se 26. novembra oko 22 časa u Krnjevu, na pružnom prelazu koji je obezbeđen saobraćajnim znacima, ali nema branike ili polubranike.

U nesreći su učestvovali putnički automobil i teretni voz, a vozač automobila, M. K., preminuo je od posledica zadobijenih u sudaru. Iz Osnovnog javnog tužilaštva u Velikoj Plani navode da su odmah preduzete neophodne radnje kako bi se utvrdile sve okolnosti ove tragedije.

- Od strane Osnovnog javnog tužilaštva u Velikoj Plani određena je obdukcija tela pokojnog, izvršen je uviđaj saobraćajne nezgode i prikupljeni su svi potrebni dokazi kako bi se nadalje utvrdilo kako je došlo do ove saobraćajne nezgode i da li postoji nečija odgovornost za nastanak iste - rekli su iz tužilaštva za Kurir.

Kako dodaju, više detalja biće poznato nakon dostavljanja obdukcionog zapisnika i izveštaja policijske stanice.

Istraga bi trebalo da utvrdi kako je došlo do sudara, kao i da li je bilo propusta i eventualne odgovornosti bilo kog učesnika ili drugih nadležnih subjekata.

Ovo nije prvi put da sudar voza i automobila odnosi živote

Tragedija u Krnjevu, nažalost, nije usamljen slučaj. Na pružnim prelazima su se i ranije dešavale stravične nesreće, u kojima su vozovi udarali u putnička vozila, ostavljajući iza sebe porodice zavijene u crno.

Nesreća na deonici pruge Lalić-Odžaci Foto: Instagram/mmijatovic_official

Jedna od takvih tragedija dogodila se na deonici pruge Lalić-Odžaci, gde je voz udario u automobil kojim je upravljala dvadesetsedmogodišnja žena. Kako je ranije pisao Kurir, mlada majka je, prema dostupnim informacijama, krenula sa trogodišnjim sinom na lekarski pregled, s obzirom na to da je bila u drugom stanju.