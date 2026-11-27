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Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je da je u toku prošle i ove godine formiralo 21 predmet koji se odnosi na izazivanje požara u ugostiteljskim i drugim poslovnim obejektima, kao i na automobilima. Od ukupnog broja krivičnih dela teška dela protiv opšte sigurnosti i krivičnog dela izazivanje opšte opasnosti, kako je saopšteno, rasvetljeno je 17 krivičnih dela i učinilaca, od čega su u šest predmeta donete presude, četiri predmeta se nalaze u fazi glavnog pretresa pred Prvim osnovnim sudom u Beogradu, dok se u sedam predmetima preduzimaju dokazne radnje.

- Preostala četiri predmeta odnose se na nepoznate učinioce krivičnog dela, te se u saradnji sa RS, MUP, DP, PU za grad Beeokrad, UKP, Odeljenjem za istraživanje eksplozija, požara i havarija preduzimaju radnje u cilju utvrđivanja identiteta učesnika događaja - navodi se u saopštenju Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, koje pokriva i teritoriju centra Beograda, odnosno Vračara, na kom je u prethodnom periodu bio zapaljen veliki broj kafića.

Zapaljen kafić Foto: D.Š.

Pored navedenog, kako se dodaje, Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu postupa u 15 predmeta povodom događaja prijavljenih tokom novembra ove godine, koji se odnose na pokušaje iznuđivanja novca pravnih i fizičkih, među kojima je i predmet ovog tužilaštva protiv okrivljenog Miljana Vidovića Hofmana, u kom je podnet sudu optužni predlog zbog krivičnog dela iznuda u pokušaju ii predložena kazna zatvora u trajanju ne manjem od pet godina.

Miljan Hofman Foto: Zorana Jevtić

- Takođe, Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu zastupa optužni akt podnet protiv okrivljenog Zorana R. (23) zbog krivičnog dela iznuda u pokušaju u sticaju sa krivičnim delom izazivanje opšte opasnosti učinjenog na štetu oštećenog Bogdana I., kojim je sudu predloženo da okrivljenog oglasi krivim i osudi ga na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju 1 godine i 10 meseci i novačnu kaznu iznosu od 100.000,00 dinara - navodi se u saopštenju i dodaje da će Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu nastaviti da, u okviru svojih zakonskih ovlašćenja, u saradnji sa nadležnim organima, preduzima sve potrebne mere i radnje radi obezbeđivanja zaštite oštećenih, utvrđivanja krivične odgovornosti i procesuiranja lica za koja se utvrdi da su učestvovala u izvršenju krivičnih dela.

Inače, u ovom postupku reč je o Bogdanu Iliću, zvanom Baka Prase.