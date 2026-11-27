Slušaj vest

Više javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je da se obratilo institucijama Evropske unije, Saveta Evrope, OEBS-a i Ujedinjenih Nacija povodom prvog Izveštaja Komisije Vrhovnog javnog tužilaštva o postupanju VJT u Beogradu u sedam krivičnih predmeta, "radi ukazivanja na pitanja od značaja za doslednu primenu evropskih standarda tužilačke samostalnosti, zakonitosti nadzora i zaštite procesnih, ustavnih i zakonskih garancija javnih tužilaca i pretpostavke nevinosti".

- Imajući u vidu značaj dosledne primene evropskih standarda, posebno u kontekstu reforme pravosuđa i pristupnih pregovora Republike Srbije sa Evropskom unijom u okviru Poglavlja 23, evropskim institucijama je upućena molba da u okviru svojih mandata razmotre pitanja na koja je VJT u Beogradu ukazalo u svom obraćanju. Ovim obraćanjem ne dovode se u pitanje zakonom utvrđene nadležnosti domaćih organa, već se ukazuje na potrebu da se navedene garancije samostalnosti javnih tužilaca primenjuju i u odnosima unutar same javnotužilačke organizacije - navodi se u saopštenju Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.

Palata Pravde Foto: Ilija Ilić

U obraćanju je, kako se navodi, ukazano je da VJT u Beogradu nije dostavljeno rešenje o obrazovanju Komisije Vrhovnog javnog tužilaštva, zbog čega ovo tužilaštvo nije bilo u mogućnosti da se upozna sa pravnim osnovom njenog obrazovanja, predmetom i obimom poverenog nadzora, kao ni granicama njenog mandata.

- Istovremeno je istaknuto da sadržina Izveštaja i javno predstavljeni zaključci ukazuju na prekoračenje zakonom predviđene nadzorne funkcije: umesto ograničavanja na utvrđivanje činjenica i ukazivanje na eventualne nepravilnosti, Komisija je iznosila kvalifikacije koje zadiru u pitanja individualne disciplinske i krivične odgovornosti, o kojima odlučuju isključivo zakonom nadležni organi u propisanim postupcima. Zbog toga je, kako se navodi u obraćanju, neophodno ispitati ne samo zakonitost postupanja Komisije već i pravni osnov, sadržinu i granice njenog mandata, kao i da li su radnje Komisije preduzete u skladu sa zakonom propisanom procedurom - dodaje se.

Posebnu zabrinutost, kako se navodi u saopštenju VJT u Beogradu, izaziva činjenica da je Izveštaj objavljen bez prethodnog omogućavanja javnim tužiocima na koje se odnose njegovi nalazi da se o njima izjasne, kao i da o nalazima nisu obavešteni Visoki savet tužilaštva i njegovi nadležni disciplinski organi.

- Preuranjenim objavljivanjem Izveštaja Vrhovno javno tužilaštvo je kršilo prava javnih tužilaca garantovanih zakonom, čime se stvara utisak u javnosti o utvrđenoj odgovornosti iako nije nadležno za taj postupak - dodaje se.

Palata Pravde Foto: Ilija Ilić

VJT u Beogradu ističe da naknadno omogućavanje izjašnjenja, nakon što su zaključci Komisije već javno objavljeni i predstavljeni kao institucionalno utvrđene činjenice, ne može samo po sebi otkloniti sve posledice prethodnog uskraćivanja delotvorne procesne zaštite, jer svrha zakonom propisanog izjašnjenja jeste da omogući proveru činjeničnih i pravnih zaključaka u okviru nadzornog postupka, pre nego što oni budu predstavljeni kao konačni nalazi nadležnog organa.

​- Ukoliko se ova procesna garancija zaobiđe, postoji rizik da nadzor izgubi obeležja objektivnog i nepristrasnog postupka kontrole i postane sredstvo jednostranog institucionalnog kvalifikovanja profesionalnog postupanja javnih tužilaca. Ove okolnosti posebno su značajne imajući u vidu da je Republika Srbija ustavnim promenama iz 2022. godine i donošenjem novih pravosudnih zakona uspostavila dodatne garancije samostalnosti javnog tužilaštva i javnih tužilaca, uključujući zaštitu od neprimerenog uticaja - navodi se u saopštenju.

Pored odredbi Ustava i zakona Republike Srbije, u obraćanju evropskim institucijama ukazano je i na brojna mišljenja Konsultativnog veća evropskih tužilaca, preporuke Komiteta ministara Saveta Evrope, izveštaj Venecijanske komisije, te obavezujuću pravnu prakstu utvrđenu presudama Evropskog suda za ljudska prava od značaja za razmatranje spornih pitanja.

VJT u Beogradu smatra da evropski standardi zaštite tužilačke samostalnosti moraju biti primenjivani dosledno, ne samo kada eventualni uticaj dolazi od izvršne ili zakonodavne vlasti, već i kada potiče iz unutrašnje hijerarhijske strukture javnog tužilaštva, a što garantuju i relevantna dokumenta Saveta Evrope i EU.

VJT u Beogradu je u obraćanju ukazalo na niz, kako se navodi, "problematičnosti koje su identifikovane u Izveštaju Komisije", koje su pojasnili u sedam tačaka:

- Povreda zakonom propisanih procesnih garancija u postupku nadzora, imajući u vidu da odredbu člana 49 Zakona o javnom tužilaštvu koja potvrđuje da pravo na izjašnjenje predstavlja sastavni deo zakonom uređenog postupka nadzora, a ne pitanje diskrecione procene organa koji nadzor sprovodi, zbog čega se propust Komisije da ne omogući izjašnjenje ne može smatrati isključivo formalnom nepravilnošću, jer neposredno utiče na mogućnost nadziranog javnog tužilaštva i obuhvaćenih javnih tužilaca da zaštite svoj profesionalni položaj i ospore zaključke koji mogu imati ozbiljne pravne i reputacione posledice po javno tužilaštvo i javne tužioce.

Vrhovno javno tužilaštvo Foto: Screenshot

- Zadiranje u nadležnost disciplinskih organa Visokog saveta tužilaštva, imajući u vidu da Vrhovno javno tužilaštvo može, u okviru zakonskih ovlašćenja vršiti nadzor, utvrđivati činjenice i ukazivati na moguće povrede zakona, ali ono ne može zameniti nadležne disciplinske organe VST .

- Ugrožavanje unutrašnje samostalnost javnih tužilaca i zaštite od hijerarhijskog uticaja, s obzirom da samostalnost javnih tužilaca i zaštita njihovog profesionalnog odlučivanja ima neposrednu ustavnu garanciju u članu 161 Ustava RS, koja je razrađena članom 57 Zakona o javnom tužilaštvu, sa ciljem da obezbedi da javni tužioci svoje odluke donose samostalno, na osnovu Ustava, zakona i dokaza, bez straha od proizvoljnog pozivanja na odgovornost zbog sadržine njihovih profesionalnih odluka.

Komisija Vrhovnog javnog tužilaštva može, kako se navodi, u granicama svojih ovlašćenja, utvrđivati činjenice, ukazivati na nepravilnosti i postojanje osnova sumnje na izvršenje krivičnog dela, ali nije ovlašćena da utvrđuje krivičnu odgovornost javnih tužilaca.

- Rizik od neprimerenog unutrašnjeg uticaja – Neprimereni uticaj na javne tužioce može nastati i kroz selektivno pokretanje postupaka kontrole, zloupotrebu hijerarhijskih ovlašćenja, javno diskreditovanje profesionalnih odluka ili stvaranje institucionalnog pritiska koji utiče na buduće postupanje javnih tužilaca. ​U konkretnom slučaju metodologija rada Komisije, način formulisanja zaključaka i postupanje nakon sačinjavanja izveštaja nisu bili u skladu sa zahtevima zakonitosti, proporcionalnosti, nepristrasnosti i zaštite unutrašnje samostalnosti javnih tužilaca.

- Javno targetiranje pojedinih javnih tužilaca i istupi člana Komisije – Javno iznošenje kategoričnih tvrdnji članova Komisije o krivičnoj ili disciplinskoj odgovornosti pojedinih javnih tužilaca, pre sprovođenja odgovarajućih postupaka, predstavlja kršenje pretpostavke nevinosti, kršenje zabrane prejudiciranja odgovornosti i procesnih garancija koje štite profesionalni položaj nosilaca javnotužilačke funkcije. U konktetnom slučaju posebnu težinu navedenom daje činjenica da kvalifikacije potiču od nosilaca javnotužilačkih funkcija u Vrhovnom javnom tužilaštvu, čiji institucionalni autoritet može doprineti tome da javnost iznete ocene razume kao već utvrđene činjenice, a ne kao navode koji tek podležu nezavisnoj i nepristrasnoj proveri.

Javno saopštavanje zaključaka koji prejudiciraju krivičnu odgovornost, kako navode iz VJT u Beogradu, pored narušavanja profesionalnog ugleda obuhvaćenih javnih tužilaca, može stvoriti i pritisak na disciplinski organ VST, kao i Javno tužilaštvo za organizovani kriminal koji je niži u hijerarhiji u odnosu na Vrhovno javno tužilaštvo, a koji bi tek trebalo da odlučuju o postojanju osnova za pokretanje i vođenje odgovarajućih postupaka.

Više javno tužilaštvo u Beogradu Foto: Printscreen

- Ugroženo poverenje javnosti u rad javnog tužilaštva i odgovorno institucionalno komuniciranje – Posebno zabrinjava mogućnost da javno iznošenje zaključaka o navodnim sistemskim nepravilnostima u radu javnog tužilaštva, bez omogućavanja izjašnjenja i jasnog razgraničenja između utvrđenih činjenica, preliminarnih ocena i individualne odgovornosti, kod građana stvori utisak da se javnotužilačka funkcija obavlja proizvoljno ili selektivno.

- Značaj za evropske integracije Republike Srbije.

​Ova pitanja, kako se navodi, imaju poseban značaj u kontekstu pristupnih pregovora Republike Srbije sa Evropskom unijom, naročito u okviru Poglavlja 23 – Pravosuđe i osnovna prava, zbog čega se kako se navodi, evropski standardi moraju primenjivati dosledno, bez obzira na institucionalni položaj ili funkciju lica od kojih eventualni neprimereni uticaj potiče.

- Poziv evropskim institucijama – ​Imajući u vidu navedeno, Više javno tužilaštvo u Beogradu, saopštilo je da poziva Konsultativno veće evropskih tužilaca, nadležna tela Saveta Evrope, Evropsku komisiju, OEBS i Ujedinjenje nacije da, u okviru svojih mandata razmotre postupanje Vrhovnog javnog tužilaštva u vezi sa Izveštajem Komisije u svetlu evropskih standarda unutrašnje samostalnosti javnih tužilaca.

Posebnu pažnju, kako se navodi, VJT u Beogradu je pozvalo evorpske institucije i UN a posveti pitanju javnog objavljivanja Izveštaja bez prethodnog omogućavanja javnim tužiocima da se izjasne o njegovim nalazima, zatim da razmotre odnos između ovlašćenja Vrhovnog javnog tužilaštva za stručni nadzor i zakonom propisanih nadležnosti disciplinskih organa VST, kao i ignorisanje nadležnosti VST i njegovih disciplinskih organa.

Takođe, predloženo je da ocene rizike od "neprimerenog unutrašnjeg hijerarhijskog uticaja koji mogu nastati usled javnog kvalifikovanja, od strane Komisije Vrhovnog javnog tužilaštva, profesionalnih odluka javnih tužilaca i njihove moguće odgovornosti izvan odgovarajućih postupaka".

U okviru praćenja reforme pravosuđa i Poglavlja 23, nadležne insitutcije pozvane su da posvete pažnju praktičnoj zaštiti javnih tužilaca od neprimerenog uticaja, bez obzira na institucionalni izvor takvog uticaja, kao i da posebno razmotre posledice javnog identifikovanja i negativnog kvalifikovanja profesionalnog postupanja pojedinih javnih tužilaca, kao i javnih istupa članova Komisije Vrhovnog javnog tužilaštva, sa stanovišta rizika od prejudiciranja individualne odgovornosti, "narušavanja profesionalnog ugleda, neprimerenog unutrašnjeg uticaja i podrivanja poverenja javnosti u zakonitost, nepristrasnost i samostalnost javnog tužilaštva".

Više javno tužilaštvo u Beogradu Foto: Marko Karović

​- VJT u Beogradu ne osporava legitimnost zakonitog stručnog nadzora, kao ni potrebu utvrđivanja odgovornosti u slučajevima povrede zakona, ali smatra da se nadzor nad radom javnih tužilaca mora sprovoditi uz poštovanje istih principa zakonitosti, nepristrasnosti, procesnih garancija i institucionalne odgovornosti čijem očuvanju treba da služi. Samostalnost javnog tužilaštva ne može biti potpuna, ukoliko istovremeno nije obezbeđena delotvorna zaštita samostalnosti svakog javnog tužioca, uključujući zaštitu od mogućeg neprimerenog uticaja unutar same tužilačke organizacije - navodi se u saopštenju Višeg javnog tužilaštva u Beogradu i dodaje da je dosledna primena navedenih principa "od zajedničkog interesa za Republiku Srbiju, Savet Evrope, Evropsku uniju, OEBS i Ujedinjenje nacije i predstavlja neophodan uslov za dalje jačanje vladavine prava i poverenja građana u pravosudne institucije".