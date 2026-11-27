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Carinski službenici su u saradnji sa policijom 26. novembra 2026. godine na aerodromu "Nikola Tesla" i graničnom prelazu Horgoš, otkrili i privremeno zadržali neprijavljeni luksuzni časovnik marke "Audemars Piguet", vredan preko 184.000 švajcarskih franaka (oko 200.000 evra) i 20 dukata.

Zaplenjeni sat Foto: Mup

Skupoceni sat je otkriven na aerodromu, na ruci putnika koji se, iako je sa sobom nosio vrednu robu, sa luksuznim časovnikom na ruci i originalnom kutijom u ručnom prtljagu, uputio u zeleni prolaz namenjen putnicima koji nemaju ništa za prijavljivanje.

Oduzeti dukati Foto: Mup

- Službenici Odeljenja za suzbijanje krijumčarenja su tokom detaljne kontrole na prelazu Horgoš u unutrašnjem džepu jakne jednog putnika otkrili dvadeset neprijavljenih zlatnih dukata ukupne težine 70 grama čija je vrednost procenjena na gotovo 7.500 evra - saopštili su iz Uprave carine.