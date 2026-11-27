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U Pokrajinskom sudu u Malagi počelo je suđenje Tolgu S., nemačkom i turskom državljaninu kog istražitelji povezuju sa "Anđelima pakla" za ubistvo srpskog državljanina Aleksandra Kolundžića (33) koji je, prema pisanju španskih medija, bio doušnik nemačke policije. Kulundžić, koji je mučen a potom ubijen u kući u Marbelji u junu 2022, prema tvrdnjama španskih medija, sarađivao je i održavao kontakte i sa vođama kavačkog klana.

Prema pisanju Kanal Sur, tužilaštvo traži doživotni zatvor sa mogućnošću uslovnog otpusta za jedinog optuženog kom se sudi. On je, podsetimo, uhapšenu Turskoj u aprilu 2024. a potom je izručen Španiji. Prema optužnici, tereti se da je sa još trojicom saučesnika ubio Kolundžića.

Kako navode mediji, Kolundžić je sarađivao sa optuženim za ubistvo, vezano za poslove sa drogom. Prema istrazi, otputovao je u Marbelju kako bi se sastao sa njim.

- Međutim, kada je 29. juna 2022. ušao u vilu u Golden Biču u Marbelji, Tolga S. i još trojica muškaraca savladala su ga, pretukli ga i vezali za stolicu, a glavu mu obmotali najlonom. Sumnja se da su ga mučili satima i da su za prebijanje koristili palice za golf. Navodno su snimali mučenje Aleksandra Kolundžića a potom snimak slali njegovim saradnicima - navode oni.

Španska policija Foto: Shutterstock

Državljanin Srbije, kako dodaju, preminuo je nakon što su ga posle surovog mučenja upucali sa tri hica iz "gloka", koji je kasnije pronađen u kontejneru za smeće u blizini mesta zločina.

Telo je otkriveno narednog dana, 30. juna 2022., a bezbednosne kamere snimile su četiri muškarca kako izlaze iz zgrade.

Španski mediji otkrili su da je Aleksandar Kolundžić vodio dvostruki život. Živeo je u Ofenbahu, sa suprugom i decom. Njegova supruga je verovala da je radio kao vozač za organizaciju socijalnih službi, i navodno nije bila upoznata sa tim da se bavi kriminalom i da sarađuje sa vodećim ljudima evropskog podzemlja.

- Međutim, najkasnije od 2018. Kolundžić je paralelno i poverljiv doušnik nemačke policije. Oficiri koji su bili u kontaktu sa njim smatrali su ga vrednim izvorom zbog njegove sposobnosti da dobije informacije o kriminalnim organizacijama i operacijama trgovine drogom - navode španski mediji i otkrivaju da su ga u isto vreme dok je održavao kontakte sa pojedinim pripadnicima nemačke policije, nemački istražitelji pratili zbog navodne umešanosti u šverc velikih količina droge.

Oni otkrivaju i da je ubijeni Kolundžić koristio pseudonim "Profesor", koji se pojavljivao u presretnutim razgovorima vezanim za navodnu koordinaciju pošiljki stotina kilograma marihuane.

- Javno tužilaštvo u Gisenu pokrenulo je istragu o njegovim aktivnostima, a da nije znalo da čovek koga su istraživali istovremeno radi kao doušnik za frankfurtsku policiju. Tužioci su saznali za ovu saradnju tek nakon njegovog ubistva u Marbelji - navode izvori španskih medija.

Tokom saradnje sa policijom, održavao je kontakt sa osumnjičenim za ubistvo Tolgom S., jer su ga istražitelji povezivali sa organizacijom „Anđeli pakla“ iz Hanovera i međunarodnom trgovinom drogom.

Prema izjavama nemačkih policajaca koji su upravljali Kolundžićevim tajnim aktivnostima, doušnik im je pružio informacije o navodnim aktivnostima Tolge S., koga je optužio da je nedeljno slao stotine kilograma marihuane iz Španije na nemačku teritoriju.

- Njegovo poslednje putovanje na Kosta del Sol imalo je za cilj da prikupi više informacija o njemu. Njih dvojica su se poznavali od ranije i, prema istrazi španske policije, sastali su se u jednom objektu na plaži u Marbelji dan pre ubistva - navodi se.

Španski istražitelji ne isključuju mogućnost da je Kolundžić možda otkriven kao doušnik nemačke policije.

Jedan od uhapšenih za ubistvo Foto: Nacionalna policija Kolumbije

- Mučenje koje je pretrpeo moglo je imati za cilj da se utvrdi koje je informacije pružio policiji i koga je razotkrio. Međutim, nemački sudski dokumenti takođe sadrže dokaze koji ukazuju na postojanje značajnih finansijskih dugova koji proističu iz njegovih navodnih poslova trgovine drogom. Jedna osoba ispitana tokom istrage tvrdila je da su dve osobe tragale za Kolundžićem jer im je navodno dugovao 800.000 evra i veliku količinu kokaina - otkrivaju istražitelji.

Jedna žena, koja je ispitana, kako navode, tvrdila je navodno da je upoznala Kolundžića sa Tolgom S., kao i da je Tolga S. bio ljut na Srbina jer mu nije vratio 100.000 evra. Međutim, ova žena, odbila je da zvanično svedoči.

Istragu i postupak dodatno je zakomplikovalo to što su pripadnici frankfurtske policije potvrdili da su znali da ubijeni naamerava da otputuje u Španiju, kako bi prikupio informacije o Tolgi S. ali su nakon što je ubijen izjavili da je to bila njegova inicijativa i da nisu upoznati sa detaljima njihovog sastanka.

Kada su nemački istražitelji pokušali da rekonstruišu komunikaciju između Srbina i njegovih policijskih kontakata, otkrili su da je oficir koji je bio prvenstveno zadužen za kontakt sa doušnikom resetovao svoj službeni telefon na fabrička podešavanja nekoliko dana nakon ubistva i tako obrisao sve razgovore i poruke koje je imao sa njim.

Mobilni telefoni žrtve takođe nisu pronađeni na mestu zločina.

- Nestanak ovih poruka otežao je razjašnjenje koje je informacije Kolundžić prosledio agentima pre svog putovanja u Marbelju, da li je upozorio na moguće pretnje i da li su njegove ubice uspele da pristupe razgovorima koji su otkrili njegov status doušnika.