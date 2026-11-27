APEL MUP-A POVODOM NAJAVLJENOG SNEGA: Rizik od nesreća je povećan, pojačane saobraćajne kontrole
- MUP je apelovao na vozače da zbog najavljenog snega i zahlađenja prilagode brzinu uslovima na putu i ne kreću bez kompletne zimske opreme.
- Saobraćajna policija najavljuje pojačane kontrole, a iz saobraćaja će biti isključeni vozači bez propisane opreme.
- Podseća se da su zimski pneumatici, lanci i lopata deo obavezne opreme, uz savet da se pre polaska proveri ispravnost vozila.
Povodom najavljenog zahlađenja i snežnih padavina širom zemlje, Uprava saobraćajne policije Ministarstva unutrašnjih poslova uputila je apel svim učesnicima u saobraćaju da pokažu dodatnu opreznost, brzinu prilagode stanju na kolovozu i na put ne kreću bez kompletne zimske opreme.
Iz policije najavljuju da će pripadnici saobraćajne policije sprovoditi pojačane kontrole i da će iz saobraćaja biti isključeni svi vozači koji upravljanjem vozilom bez propisane opreme ugrožavaju bezbednost saobraćaja.
MUP podseća vozače šta sve spada u obaveznu zimsku opremu motornih vozila:
- zimski pneumatici na svim točkovima, čija dubina gazećeg sloja ne sme biti manja od četiri milimetra;
- lanci ili drugi uređaji za povećanje trakcije, koji se postavljaju na najmanje dva pogonska točka na deonicama gde je to propisano saobraćajnim znakom;
- lopata, koja predstavlja obavezan deo opreme za autobuse i teretna vozila.
Uz podsećanje da sneg, poledica i smanjena vidljivost značajno povećavaju rizik od saobraćajnih nezgoda, nadležni savetuju vozačima da pre polaska obavezno provere tehničku ispravnost automobila i stanje guma, kao i da tokom vožnje drže veće odstojanje u odnosu na vozilo ispred sebe.
- Ne dozvolite da vas zimski uslovi iznenade. Pripremite vozilo, prilagodite vožnju i čuvajte svoj i tuđe živote - poručuju iz Ministarstva unutrašnjih poslova.