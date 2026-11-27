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Povodom najavljenog zahlađenja i snežnih padavina širom zemlje, Uprava saobraćajne policije Ministarstva unutrašnjih poslova uputila je apel svim učesnicima u saobraćaju da pokažu dodatnu opreznost, brzinu prilagode stanju na kolovozu i na put ne kreću bez kompletne zimske opreme.

Iz policije najavljuju da će pripadnici saobraćajne policije sprovoditi pojačane kontrole i da će iz saobraćaja biti isključeni svi vozači koji upravljanjem vozilom bez propisane opreme ugrožavaju bezbednost saobraćaja.

Foto: Shutterstock

MUP podseća vozače šta sve spada u obaveznu zimsku opremu motornih vozila:

- zimski pneumatici na svim točkovima, čija dubina gazećeg sloja ne sme biti manja od četiri milimetra;

- lanci ili drugi uređaji za povećanje trakcije, koji se postavljaju na najmanje dva pogonska točka na deonicama gde je to propisano saobraćajnim znakom;

- lopata, koja predstavlja obavezan deo opreme za autobuse i teretna vozila.

Ilustracija Foto: RINA

Uz podsećanje da sneg, poledica i smanjena vidljivost značajno povećavaju rizik od saobraćajnih nezgoda, nadležni savetuju vozačima da pre polaska obavezno provere tehničku ispravnost automobila i stanje guma, kao i da tokom vožnje drže veće odstojanje u odnosu na vozilo ispred sebe.