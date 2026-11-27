Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Teška saobraćajna nesreća dogodila se danas na Starom novosadskom putu u Zemunu, u blizini kompanije "Astaco", a prema prvim nezvaničnim informacijama sa terena, u nesreći je pričinjena velika materijalna šteta.

Prema dostupnim informacijama, postoji bojazan da među učesnicima ima i teško povređenih osoba, ali za sada nema zvanične potvrde o njihovom broju i stepenu povreda.

Na mesto nesreće ubrzo su stigle ekipe Hitne pomoći i saobraćajne policije. Medicinske ekipe pružaju pomoć učesnicima, dok policijski službenici obavljaju uviđaj kako bi utvrdili sve okolnosti koje su dovele do sudara.

Zbog saobraćajne nezgode i policijskog uviđaja, saobraćaj na ovoj deonici Starog novosadskog puta odvija se otežano i usporeno. Vozačima se savetuje da budu posebno oprezni, poštuju signalizaciju i, ukoliko su u mogućnosti, koriste alternativne pravce.