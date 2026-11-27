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Muškarac starosti oko 40 godina poginuo je u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila danas oko 13.30 časova na Novom novosadskom putu u Zemunu.

Prema prvim informacijama sa terena, do tragedije je došlo kada je putnički automobil udario pešaka. Na lice mesta je odmah stigla ekipa Hitne pomoći, ali su lekari, nažalost, mogli samo da konstatuju smrt nesrećnog muškarca, čiji identitet za sada nije poznat.

Pripadnici saobraćajne policije trenutno obavljaju uviđaj na licu mesta kako bi se utvrdile sve okolnosti i tačan uzrok ove tragedije.

Saobraćaj na ovoj deonici odvija se usporeno, pa se vozačima savetuje dodatan oprez.