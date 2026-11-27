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Stevan Sojić (43), jedan od vođa navijačke grupe Belgrade Boys, saslušan je u Trećem osnovnom javnom tužilaštvo u Beogradu, zbog sumnje da je ometao pravdu tako što je pokušao da utiče na svedoka, advokata D. C. da promeni iskaz pred ovim tužilaštvom u drugom predmetu.

- S. S. se sumnjiči da je izvršio krivično delo ometanje pravde. Osumnjičeni je negirao izvršenje krivičnog dela - navodi se u saopštenju Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu.

Kako se navodi, sumnja se da je on 31. jula ove godine, ispred zgrade Trećeg osnovnog suda u Beogradu, pokušao da utiče na oštećenog advokata D. C. da promeni iskaz koji je prethodno dao u postupku pred Trećim osnovnim tužilaštvom.

Iz tužilaštva je juče navedeno da je advokat, tokom dokazne radnje prepoznavanja, prepoznao Sojića a on je pokušao da utiče na njega da tu izjavu promeni.