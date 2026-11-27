VOĐA NAVIJAČA SASLUŠAN U TUŽILAŠTVU: Pokušao da utiče na svedoka da promeni iskaz, predložen pritvor! Evo šta je izjavio
- Stevan Sojić, jedan od vođa Belgrade Boys, saslušan je u Trećem osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu zbog sumnje da je ometao pravdu.
- Tužilaštvo tvrdi da je pokušao da utiče na advokata D. C. da promeni iskaz, a predložen je i pritvor.
Stevan Sojić (43), jedan od vođa navijačke grupe Belgrade Boys, saslušan je u Trećem osnovnom javnom tužilaštvo u Beogradu, zbog sumnje da je ometao pravdu tako što je pokušao da utiče na svedoka, advokata D. C. da promeni iskaz pred ovim tužilaštvom u drugom predmetu.
- S. S. se sumnjiči da je izvršio krivično delo ometanje pravde. Osumnjičeni je negirao izvršenje krivičnog dela - navodi se u saopštenju Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu.
Kako se navodi, sumnja se da je on 31. jula ove godine, ispred zgrade Trećeg osnovnog suda u Beogradu, pokušao da utiče na oštećenog advokata D. C. da promeni iskaz koji je prethodno dao u postupku pred Trećim osnovnim tužilaštvom.
Iz tužilaštva je juče navedeno da je advokat, tokom dokazne radnje prepoznavanja, prepoznao Sojića a on je pokušao da utiče na njega da tu izjavu promeni.
- Nakon saslušanja, Tužilaštvo je predložilo Trećem osnovnom sudu u Beogradu da osumnjičenom S. S. odredi pritvor - navodi se u saopštenju.