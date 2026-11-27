Hronika
POKUŠAJ UBISTVA U LEBANU! Napadač uzeo nož i krvnički izbo muškarca po celom telu: Žrtvi se bore za život
- M. S. (25) iz Lebana uhapšen je zbog sumnje da je izvršio pokušaj ubistva.
- Prema navodima policije, nakon rasprave je 27. novembra nožem izbo 39-godišnjaka u grudni koš, leđa i stomak.
- Povređeni muškarac zadobio je teške, po život opasne povrede, a osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati.
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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Leskovcu uhapsili su M. S. (25) iz Lebana zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo ubistvo u pokušaju.
On se sumnjiči da je 27. novembra, u jutarnjim časovima, u Lebanu, nakon rasprave, tridesetdevetogodišnjem muškarcu, takođe iz Lebana, zadao više ubodnih rana u predelu grudnog koša, leđa i stomaka, nanevši mu teške telesne povrede opasne po život.
Osumnjičenom je, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Leskovcu, određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden u tužilaštvo.
(Kurir.rs)
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