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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Leskovcu uhapsili su M. S. (25) iz Lebana zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo ubistvo u pokušaju.

On se sumnjiči da je 27. novembra, u jutarnjim časovima, u Lebanu, nakon rasprave, tridesetdevetogodišnjem muškarcu, takođe iz Lebana, zadao više ubodnih rana u predelu grudnog koša, leđa i stomaka, nanevši mu teške telesne povrede opasne po život.

Osumnjičenom je, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Leskovcu, određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden u tužilaštvo.