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Istraga o ubistvu Dejane Pejić (35) iz Bečeja je još uvek u toku, a prema poslednjim informacijama, ona je bila u vezi sa osumnjičenim Poljakom Marekom R. (42) koji je i uhapšen zbog ovog zločina, koji se odigrao u Marburgu.

Dejanino telo, podsetimo, nađeno je 21. oktobra u žbunju, iza kontejnera za reciklažu, na oko 250 metara od tržnog centra Erlenring u Marburgu, kod kojeg su je poslednji put snimile nadzorne kamere. Na njenom telu bilo je 19 uboda nožem, a posle dva dana u Poljskoj je uhapšen Marek R., za kojeg se sumnja da je počinio ovaj zločin i pobegao u rodnu zemlju.

Dejana Pejić Foto: Facebook

Prema poslednjim informacijama iz istrage, Marek i Dejana su bili u emotivnoj vezi, odnosno ona mu je bila bivša devojka. Veruje se da su se 20. oktobra dogovorili da se sastanu, ali je tada došlo do zločina. Marek je početkom novembra izručen Nemačkoj i sada se nalazi u pritvoru.

Istražitelji još uvek ispituju motiv zločina, kao i sve okolnosti koje su do njega dovele.

Takođe, u sredu sena protestu u Marburgu okupilo oko 200 ljudi u znak podrške ubijenoj Srpkinji i radi skretanja pažnje na porast broja femicida, a obeležen je i Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama. Na prethodnom protestu 28. oktobra, okupilo se 1.500 ljudi, a govornici su pominjali Dejanu i zahtevali pravdu za nju, pa su na kraju palili sveće na mestu gde je ubijena.

Poslednji snimak Dejane Foto: Polizeipräsidium Mittelhessen

Kako smo ranije pisali, Dejana je poslednje nedelje provela u Sigurnoj kući sa svoje troje dece i bila je trudna. Policija je naglasila da je tamo bila smeštena zbog drugog muškarca, a ne zbog uhapšenog Poljaka.

Nestanak naše državljanke iz Bečeja prijavljen je 20. oktobra, kada je poslednji put viđena u tržnom centru Erlenring u Marburgu, a sutradan ju je pronašao policajac koji je za njom tragao.

Kako smo ranije saznali, ona se iz Bečeja, prema rečima prijatelja, preselila u Nemačku sa porodicom pre sedam, osam godina.