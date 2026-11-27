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U jučerašnjoj saobraćajnoj nesreći kod Leskovca, kada je voz udario pešaka nedaleko od pružnog prelaza, stradao je mladić B.S. iz naselja Zele Veljković, star 27 godina.

Prema potvrdi leskovačke policije, do nesreće je došlo na oko 30 metara od pružnog prelaza ispred naselja Obrada Lučića.

Meštani naselja Zele Vejković, iz kojeg je poginuli momak, su u šoku i veoma potreseni zbog tragedije. Oni kažu da će mladića pamtiti kao veselog momka koji je odrastao uz njih i bio deo njihove svakodnevice.

Podsetimo, do nesreće je došlo u blizini pružnog prelaza u naselju Obrada Lučića u Leskovcu juče oko 16.50 sati, kada je putnički voz, koji se kretao u pravcu Niša, udario jednu osobu, a nakon nekoliko sati u blizini je pronađeno telo mladića B.S.