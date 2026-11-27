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Teška saobraćajna nesreća dogodila se danas popodne na auto-putu, u blizini naplatne rampe, a učestvovali su dva kamiona stranih registarskih registarskih oznaka i jedan automobil.

Prema prvim informacijama, u prilog čemu svedoče snimci naše čitateljke, došlo je do sudara dva teretna vozila i automobila, a prizor na mestu nesreće bio je uznemirujući.

Hitna pomoć na licu mesta Foto: Kurir

Ekipe Hitne pomoći odmah su došle na lice mesta kako bi pružile pomoć eventualno povređenim osobama.

00:34 Teška saobraćajna nesreća na auto -putu Izvor: Kurir