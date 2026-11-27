stravičan sudar
TEŠKA NESREĆA KOD NAPLATNE RAMPE: Sudarili se kamioni i automobil - Hitna pomoć na licu mesta (foto+video)
- Na auto-putu kod naplatne rampe sudarili su se dva kamiona stranih registarskih oznaka i jedan automobil.
- Hitna pomoć je odmah izašla na teren, a za sada nema zvaničnih informacija o povređenima ni o uzroku nesreće.
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Teška saobraćajna nesreća dogodila se danas popodne na auto-putu, u blizini naplatne rampe, a učestvovali su dva kamiona stranih registarskih registarskih oznaka i jedan automobil.
Prema prvim informacijama, u prilog čemu svedoče snimci naše čitateljke, došlo je do sudara dva teretna vozila i automobila, a prizor na mestu nesreće bio je uznemirujući.
Hitna pomoć na licu mesta Foto: Kurir
Ekipe Hitne pomoći odmah su došle na lice mesta kako bi pružile pomoć eventualno povređenim osobama.
Za sada nema zvaničnih informacija o stepenu povreda učesnika u nesreći, kao ni o okolnostima koje su dovele do sudara.
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