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U Višem javnom tužilaštvu u Beogradu saslušani su M.P. (26) iz Novog Sada zbog postojanja osnova sumnje da je 11. i 21. novembra 2026. godine aktivirao i bacio eksplozivne naprave - ručne bombe na porodičnu kuću i ugostiteljski objekat dvojice oštećenih, a u čemu mu je pomogao A.P, koji se sumnjiči i da je neovlašćeno radi prodaje držao opojnu drogu.

Osumnjičeni su se na saslušanju branili ćutanjem, odnosno iskoristili su svoje zakonsko pravo da ne iznose odbranu.

Nakon saslušanja tužilaštvo je sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu predložilo da obojici osumnjičenih odredi pritvor da ne bi ponovili krivično delo u kratkom vremenskom periodu.

Naredbom o sprovođenju istrage M.P. se na teret stavljaju dva krivična dela Nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija i dva krivična dela Izazivanje opšte opasnosti, a A.P. ista krivična dela u pomaganju. Takođe, M.P. se na teret stavlja i krivično delo Neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Postoje osnovi sumnje da je 11. novembra oko 2 časa A.P. vozilom marke "Tesla" dovezao M.P. do blizine porodične kuće oštećenog, pa je M.P. izašao iz vozila, noseći ručnu bombu marke "M50" ("M52"), čije držanje i nošenje nije dozvoljeno građanima, koju je aktivirao i bacio u dvorište porodične kuće oštećenog. Nakon toga je trčećim korakom došao do vozila u kojem ga je čekao A.P, te su se udaljili u nepoznatom pravcu.

Usled dejstva eksplozije došlo je do oštećenja na betonskom zidu, na betonskoj ploči u vidu kratera, na fasadi kuće i ulaznim vratima, kao i na više betonskih žardinjera.

Takođe, 21. novembra 4:30 časova A.P. je istim vozilom dovezao M.P. do blizine restorana oštećenog pa je M.P. izašao iz vozila neovlašeno noseći ručnu bombu marke "M75" koju je aktivirao i bacio u baštu ugostiteljskog objekta oštećenog nakon čega je trčećim korakom i došao do vozila u kojem ga je čekao A.P. te su se udalili u nepoznatom pravcu.

Usled dejstva eksplozije došlo je do niza oštećenja na objektu, stolovima i stolicama u bašti, te na vozilu oštećenog.