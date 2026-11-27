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Više javno tužilaštvo u Pančevu je danas donelo naredbu o sprovođenju istrage protiv osumnjičenog I.A. (27) iz Pančeva, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga i osumnjičenog V.K. (27) iz Pančeva, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćeno držanje opojnih droga.

Osumnjičenom I.A. se stavlja na teret da je dana 13. februara 2026. godine oko 14.00 časova u putničkom vozilu, koje je bilo parkirano u Pančevu, na parking prostoru na uglu ulica Veljka Vlahovića i Ruđera Boškovića, neovlašćeno držao radi prodaje opojne droge marihuanu u količini od 485 grama i amfetamin u količini od 575 grama kao i vagicu za precizno merenje.

Osumnjičenom se stavlja na teret i da je dana 25. novembra 2026. godine u stanu u kojem živi u Pančevu, u Ulici Miloša Obrenovića neovlašćeno držao radi prodaje opojnu drogu marihuanu u količini od 17 grama, kao i digitalnu vagicu, te da je prodao opojnu drogu marihuanu u količini od jednog grama osumnjičenom V.K. koji se tereti da ju je držao za sopstvenu upotrebu.