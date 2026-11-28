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Više javno tužilaštvo u Novom Sadu donelo je naredbu o sprovođenju istrage protiv V. P, osumnjičenog da je zajedno sa više, za sada, nepoznatih osoba učestvovao u paljenju dva automobila na auto-placu u Sremskoj Kamenici i bacanju eksplozivnih naprava na kuću u Čeneju u periodu od 20. do 24. novembra. Njemu je određen pritvor do 30 dana.

Osumnjičenom se na teret stavljaju tri krivična dela - iznuda u pokušaju i pomaganju, izazivanje opšte opasnosti u pomaganju, kao i nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

Ilustracija Foto: Profimedia

Kako je saopštilo tužilaštvo, V. P. je uhapšen 26. novembra u saradnji sa novosadskom policijom, nakon čega mu je određeno zadržavanje do 48 sati. Posle jučerašnjeg saslušanja u Višem javnom tužilaštvu, sud mu je, na predlog tužioca, odredio pritvor do 30 dana zbog opasnosti od bekstva i bojazni da bi mogao da ponovi krivično delo.