UHAPŠEN BOMBAŠ IZ NOVOG SADA, TRAGA SE ZA SAUČESNICIMA: Spalili dva automobila i bombama gađali kuću u Čeneju!
- Više javno tužilaštvo u Novom Sadu vodi istragu protiv V. P, osumnjičenog da je sa nepoznatim osobama palio dva automobila u Sremskoj Kamenici i bacao eksplozivne naprave na kuću u Čeneju.
- Njemu je određen pritvor do 30 dana, a na teret mu se stavljaju iznuda u pokušaju, izazivanje opšte opasnosti i nedozvoljeno držanje oružja i eksploziva.
Više javno tužilaštvo u Novom Sadu donelo je naredbu o sprovođenju istrage protiv V. P, osumnjičenog da je zajedno sa više, za sada, nepoznatih osoba učestvovao u paljenju dva automobila na auto-placu u Sremskoj Kamenici i bacanju eksplozivnih naprava na kuću u Čeneju u periodu od 20. do 24. novembra. Njemu je određen pritvor do 30 dana.
Osumnjičenom se na teret stavljaju tri krivična dela - iznuda u pokušaju i pomaganju, izazivanje opšte opasnosti u pomaganju, kao i nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.
Kako je saopštilo tužilaštvo, V. P. je uhapšen 26. novembra u saradnji sa novosadskom policijom, nakon čega mu je određeno zadržavanje do 48 sati. Posle jučerašnjeg saslušanja u Višem javnom tužilaštvu, sud mu je, na predlog tužioca, odredio pritvor do 30 dana zbog opasnosti od bekstva i bojazni da bi mogao da ponovi krivično delo.
- U saradnji sa Policijskom upravom u Novom Sadu, Više javno tužilaštvo u Novom Sadu nastavlja dalji rad na identifikaciji i prikupljanju dokaza i u odnosu i na druga, za sada, NN lica koja su učestvovala u ovim krivičnim delima. U toku istrage koju Više javno tužilaštvo u Novom Sadu sprovodi protiv osumnjičenog V.P., preduzeće se sve potrebne dokazne radnje, u cilju donošenja pravilne i zakonite javnotužilačke odluke - saopštilo je Više javno tužilaštvo u Novom Sadu.