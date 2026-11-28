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Partnerka Andrije Filića (23) iz Velike Plane, koji je u sredu nastradao od strujnog udara, šest godina nakon ubistva brata Stefana (18), oglasila se nakon teške tragedije i podelila bol koji prolazi.

Nesrećni mladić sahranjen je juče u Starom selu, a njegova trudna partnerka oprostila se od njega na društvenoj mreži Fejsbuk bolnim rečima.

Andrija i partnerka T.T. Foto: Facebook

- Prerano si otišao, ljubavi moja, anđele naš… Srce puca od bola što nisi dočekao da našu bebu uzmeš u naručje, da je zagrliš i poljubiš. Obećavam ti da će znati kakvog je oca imala i koliko si je voleo i pre nego što je došla na ovaj svet. Čuvaj nas odozgo, dušo naša, dok se ponovo ne sretnemo - napisala je na Fejsbuku neutešna T.T.

Ispod njene objave napisano je više od 1.000 komentara priljatelja, poznanika i rođaka koji su pokušavali da ožalošćenoj trudnici pruže reči utehe.

Andrija Filić Foto: Facebook

Juče je cela Velika Plana plakala za prerano preminulim Andrijom, a Opštinsko veće opštine Velika Plana juče je proglasilo Dan žalosti na teritoriji ove opštine.

Podsetimo, Andrija je, prema dostupnim informacijama, stradao od strujnog udara naočigled svog oca. Njegova iznenadna smrt ostavila je porodicu u ogromnom bolu, a tragedija je posebno bolna jer je Andrija mlađi brat Stefana Filića, mladića čije je ubistvo pre šest godina potreslo Srbiju.

T.T. i Andrija Filić Foto: Facebook

- Ne postoje reči utehe za ovakvu tugu. Dva brata, dva junaka, za samo šest godina. Neka počiva u miru zajedno sa svojim bratom. Ovo je zaista previše tuge za jednu porodicu. Čovek ne zna šta bi rekao, kako da im priđe i kako da im pruži utehu kada znate da su izgubili ono najvrednije što su imali - rekla je jedna od komšinica za Kurir.

Stefan Filić Foto: Privatna Arhiva

Kako smo pisali, tog kobnog 2. februara 2020. godine Stefan Filić je preminuo nakon što je brutalno pretučen ispred diskoteke "Brodolom", gde je prethodno bio sa svojim mlađim bratom Andrijom i njegovim drugom.

Tragedija se dogodila oko četiri sata ujutru. Trojica mladića nasrnula su na Andrijinog druga, a kada je Stefan video šta se događa, bez razmišljanja je stao između napadača i dečaka koje su tukli. Pokušavao je da smiri situaciju i spreči sukob, ali su se nasilnici tada ustremili na njega. Brutalno su ga pretukli, a koban je bio udarac nogom u glavu dok je ležao na zemlji.

Stefan je zadobio teške povrede glave i oštećenje centralnog nervnog sistema. Lekari su se borili za njegov život, ali je, nakon gotovo 30 sati provedenih u komi, preminuo.

Andrija Filić, Velika Plana Foto: Društvene Mreže

Za učešće u ovom događaju pravosnažno su osuđena trojica mladića iz Velike Plane. Nikola Bojović je osuđen na 15 godina zatvora zbog teškog ubistva nakon što mu je Apelacioni sud smanjio prvobitnu kaznu. Lekari sudske medicine, podsetimo, tvrdili su na suđenju da je upravo šut u glavu od strane Nikole Bojovića i to dok je Stefan nepomično ležao bio smrtonosan.