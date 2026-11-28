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Državljanin Severne Makedonije Andrej Tanaskovski priznao je tužiocu da je 7. avgusta prošle godine na terasi kod bazena Hotela "Maestral" u Pržnu pucao u Marka Ljubišu Kana, tvrdeći da nije hteo da ga ubije, iako je preko aplikacije Signal dobio ponudu da to učini za novac.

To se navodi u dokumentu Vrhovnog suda koji je do januara produžio pritvor Tanaskovskom zbog krivičnih dela ubistvo u pokušaju, u sticaju sa krivičnim delom nedozvoljeno držanje i nošenje oružja, falsifikovanje isprave, neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga.

Andrej Tanaskovski Foto: Screenshot

U Crnu Goru je stigao nekoliko nedjelja pre pucnjave, a uhapšen je 27. jula ove godine u Rastovcu kod Nikšića, gotovo godinu nakon pucnjave.

Hotelske kamere zabeležile su da je Tanaskovski bio u Ljubišinoj blizini od 4. do 7. avgusta. Jednom je zabeležen pored bazena dok je Ljubiša bio u vodi, jednom su se mimoišli na stepenicama, četiri puta mu je prošao iza leđa.

Snimci video-nadzora Hotela "Maestral" pokazali su da se Tanaskovski 2. avgusta prošle godine u 18.45 časova dovezao taksijem do hotela, a uveče otišao u hotelski kazino. Prema policijskoj analizi snimaka, pri ulasku je prošao bezbednosnu proveru i tada kod sebe nije imao oružje.

Marko Ljubiša Kan Foto: Privatna arihva

Na dan pucnjave, Tanaskovski je nešto posle 15 sati izašao iz sobe i otišao do bazena, a u 17.09 telefonom snimio bazen i prostor okolo. Ljubiša je stigao u hotel nešto posle 18 sati, predao ključ od automobila radniku hotela i spustio se prema bazenu. U 18.42, Tanaskovski se približio ležaljci na kojoj je bio Ljubiša, na metar ili dva, izvukao pištolj iz torbice i ispalio dva hica prema Ljubiši, koji je ostao nepomičan na ležaljci. Radnik hotelskog obezbeđenja pokušao je da zaustavi bekstvo Tanaskovskog, ali je on usmerio pištolj prema njemu i nastavio da trči.

Poslednji put kamera ga je "uhvatila" u 18.42, dok je sa telefonom pretrčavao pored hotelske rampe prema parkingu preko puta hotela, gde mu se na snimcima gubi trag.

1/5 Vidi galeriju Kan ranjen na bazenu hotela u Pržnu Foto: Screenshot, Kurir, Screenshot, Kurir

Tanaskovski je na prvom saslušanju nakon hapšenja krajem jula ispričao da kada je 2. avgusta stigao na hotelski parking, muška osoba koju više nikada nije video, kroz prozor bordo "citroena" mu je predala pištolj i lažna dokumenta na ime srpskog državljanina Jovana Galića. Tada mu je rečeno da mu je smeštaj već plaćen.

U istrazi je tvrdio da je želeo samo da rani Ljubišu i da se na snimku može videti koliko je neiskusan.

Tanaskovski je nakon bega iz hotela, kako je ispričao, poslao svoju lokaciju u grupu na Signalu a po njega je došao muškarac koji ga je odvezao do zgrade na lokaciji koju nije poznavao. Odatle je prebačen u štek-stan na Savini u Herceg Novom, pa onda prebačen u jednu kuću u Nikšiću.

Dva dana posle hapšenja Tanaskovskog, policija je u stanu u Herceg Novom pronašla četiri puške, ručni raketni bacač, municiju, tri detonatorske kapisle i pakovanje plastičnog eksploziva.

1/5 Vidi galeriju Hapšenje Andreja Tanaskovskog Foto: Uprava policije Crne Gore, Screenshot

Biološki tragovi Tanaskovskog pronađeni su na dve puške i dva pakovanja municije, a na predmetima u stanu identifikovani su i otisci odbeglog Nikole Drecuna, koji slovi za istaknutog pripadnika kavačkog klana.

Direktor Uprave policije Lazar Šćepanović je na konferenciji 12. oktobra kazao da su se u stanu u Herceg Novom osim Tanaskovskog krili i Drecun optužen za dvostruko ubistvo na Cetinju, na ulazu u Sportski centar, kao i sin nekadašnje predsednice Vrhovnog suda Miloš Medenica, koji je pobegao dan pre nego je 28. januara osuđen na deset godina i dva meseca zatvora. U skrivanju, kako je navedeno, pomagali su im Nemanja Zurovac i Vasilije Lakić.

Ljubiša je prema evidencijama bezbednosnih službi visokopozicionirani pripadnik i vođa budvanskog ogranka škaljarskog klana i ranije je bio meta napada.

Shvatio da je ranjen nakon što je izgubio vid i sluh

Budvanin Marko Ljubiša ispričao je istražiteljima da je ležao kraj bazena kada je u jednom trenutku izgubio vid, a ubrzo je počeo da gubi sluh. Tada je shvatio da je pogođen iz vatrenog oružja, ali napadača, kako je ispričao, nije video.

Tog dana, kao i svakog drugog, došao je u "Maestral", a na bazenu su ga čekali prijatelji. Naveo je da je od trenutka kada se smestio na ležaljku do ranjavanja, prema njegovoj proceni, prošlo desetak minuta, nakon čega je pet dana proveo u bolnici.

Ljubiša je istražiteljima kazao da ne zna ko je Andrej Tanaskovski i da nije primetio da ga neko prati, ističući da se u "Maestralu" osećao bezbedno.