nasilje
UŽAS U BEOGRADU! MLADIĆ SVIREPO PRETUČEN DOK JE BRANIO DEVOJKU: Nju napala grupa momaka, a on stao u odbranu i zadobio teške povrede!
- Mladić B.R. (33) pretučen je sinoć u centru Beograda, navodno dok je branio devojku od grupe mladića.
- Napadači su mu zadali više udaraca po glavi i telu, a on je zbrinut u bolnici sa teškim povredama.
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Mladić B.R. (33) svirepo je pretučen sinoć u centru Beograda, dok je, nezvanično, branio jednu devojku na ulici.
Navodno, B.R. je u Karađorđevoj ulici pokušao da pomogne devojci na ulici, koju je uznemiravala grupa mladića, a potom je sam postao žrtva. Njemu su napadači zadali više udaraca po glavi i telu.
B.R. je zbrinut u bolnici sa teškim povredama, a policija po nalogu Prvog osnovnog javnog tužilaštva ispituje slučaj.
(Telegraf)
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