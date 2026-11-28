Mladić B.R. (33) svirepo je pretučen sinoć u centru Beograda , dok je, nezvanično, branio jednu devojku na ulici.

Navodno, B.R. je u Karađorđevoj ulici pokušao da pomogne devojci na ulici, koju je uznemiravala grupa mladića, a potom je sam postao žrtva. Njemu su napadači zadali više udaraca po glavi i telu.