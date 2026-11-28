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Apelacioni sud u Nišu potvrdio je presudu Višeg suda u Nišu kojom je Miodrag P. (42) iz Šainovca oslobođen optužbi za izazivanje saobraćajne nesreće u kojo je 28. decembra 2021. godine u selu Šainovac kao pešak poginuo Željko Ristić (19).

Željko Ristić Foto: Kurir/M.S.

- Apelacioni sud u Nišu odbio je žalbu javnog tužioca Višeg javnog tužilaštva u Nišu i potvrdio presudu Višeg suda u Nišu u odnosu na okrivljenog Miodraga P. - potvrdila je sudija Tamara Savić, portparolka Apelacionog suda.

Podsetimo, Viši sud u Nišu doneo je oslobađajuću presudu u martu ove godine. To je inače bilo ponovljeno suđenje. Predsednica sudskog veća tda je rekla "da nije sa potrebnom dozom izvesnosti dokazano da je Miodrag P. počinio krivična dela koja mu se optužnicom stavljaju na teret".

Porodica i prijatelji nastradalog Željka ispred suda Foto: M. S.

Kako smo ranije pisali, kobna saobraćajna nesreća dogodila se u selu Šainovac kod Doljevca. Nastradali Željko Ristić bio je pešak i krenuo je na posao kada je na njega ogromnom brzinom naleteo "golf". Vozač nije stao posle udarca, već je prodzžio dalje, a uhapšen je nekoliko sati kasnije i utvrđeno je da je bio pijan.

Ovaj slučaj pratile su brojne kontroverze i obrti. Naime, kako je u trenutku udesa u automobilu sa okrivljenim Miodragom P. bio i Marko D., odbrana je tvrdila da je automobilom u momentu nesreće upravljao upravo suvozač Marko D., dok je on, svedočeći pred sudom, tvrdio da nije!

Mesto nesreće u Šainovcu Foto: Kurir/M.S.

- Nakon pet godina na optuženičkoj klupi, Miodrag P. oslobođen je krivice. Do obrta je došlo tako što je Apelacioni sud vratio slučaj Višem sudu na ponovno odlučivanje, Viši sud je zatim naložio veštačenje i veštak sudske medicine u Nišu je na osnovu bioloških tragova utvrdio da Miodrag P. nije nikako mogao da bude na mestu vozača. Ključni dokaz je bila povraćka, on je povraćao na mestu suvozača i to ga je spasilo i oslobodilo krivice. Nesreća se dogodila u selu Šainovac, Miodgra P. je u trenutku nesreće imao više od 2 promila alkohola u krvi i na sudu se branio time "da misli da nije udario mladića, ali da se u suštini ne seća" - podseća izvor Kurira.