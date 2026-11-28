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Najveća nepravda prema porodici pokojnog Željka Ristića (19) je sada i sudski "overena" jer je Apelacioni sud u Nišu potvrdio oslobađajuću presudu Višeg suda u Nišu, Miodragu P. iz sela Šainovac kod Doljevca za saobraćajnu nesreću u kojoj je ovaj mladi čovek poginuo.

Željko Ristić Foto: Kurir/M.S.

Miodragu P. je nekoliko sati posle nesreće izmereno da je u krvi imao 2,27 promila alkohola, što znači da je u trenutku nesreće imao više jer je prošao određeni period od tragedije do merenja.

Paradoks sudske prakse je pokazao da i pored dokaza da su dvojica pijanih ljudi seli u automobil, jedan je bio vozač, drugi suvozač, i ubili nevinog momka, ostavivši ga bez pomoći takoreći ispred kuće, obojica neće odgovarati.

Sudilo se Miodragu P. dok je njegov nekadašnji prijatelj Marko D. bio svedok u ovom sudskom slučaju, ali sud nije mogao da dokaže da li je Miodrag P. bio za volanom ili ne u toj saobraćajnoj nesreći. Jedan od njih dvojice, Miodrag ili Marko, sigurno je bio za volanom "golfa" kojim je mladić pregažen, ali Željkova smrt će, po svemu sudeći, za sada ostati nekažnjena. Sve se dogodilo 28. decembra 2021. godine oko 22.30 sati kada je ugašen još jedan mladi život.

- To je nečuveno. Ja sam zgranuta tom presudom, jer se ispostavlja da niko nije kriv za smrt moga sina. Neću stati da se borim da dokažem pravdu. Nikada neću odsustati. U dogovoru sa advokatom videću da nastavim borbu da li preko Vrhovnog suda ili preko neke druge institucije. Mene novac ne zanima, tu nekakvu naknadu štete ako ikada i dobijem, daću u humanitarne svrhe, ali smrt moga sina ne može ostati nekažnjena - priča Željkova majka Vesna za Kurir posle vesti da je drugostepeni sud potvrdio oslobađajuću presudu Miodragu P.

1/6 Vidi galeriju Neutešna majka Vesna Ristić Foto: Kurir Televizija, Preent Screen

Majka kaže da je zaista neshvatljivo, pored tolikih dokaza, da se bezmalo šest godina dokazuje ko joj je ubio sina.

- Ja kao majka imam prava da tražim pravdu za svoga sina do kraja života. Do kraja života ću da se posvetim tome da se prava istina otkrije. U samom startu je tu napravljena greška, jer tužilaštvo nije uzelo kamere sa raskrsnice u selu Kočane i snimak nekih kamera iz Doljevca, tako da je do danas nepoznanica ko je vozio. Ne znam šta da kažem više, stvarno je sve to za mene bolno - dodaje ova majka.

Podsetimo, nesreća se odigrala u Šainovcu te hladne decembarske noći kada se Željko vraćao s posla. Bio je na stotinak metara od svoje kapije, kada je pored ograda išao ka kući. Miodrag P. i Marko D. su pre toga bili u kafani iz koje je sud imao prilike da vidi video-snimke, odnosno stepen njihove alkoholisanosti. Njih dvojica su se vraćali Miodragovim "golfom" iz kafane i išli su desnom stranom puta, a onda je automobil naglo skrenuo u levo i direktno naleteo na Željka. "Golf" posle udarca nije stao već je produžio, a Željko je ostao sam i povređen na putu nakon čega je preminuo.

Mesto nesreće u Šainovcu Foto: Kurir/M.S.

Miodrag P. je dva puta oslobođen krivice u dva odvojena sudska procesa. On je tvrdio na sudu da je bio u komi od alkohola i da takav nije mogao da vozi automobil, već da je "golfa" vozio Marko D. Miodrag P. je tvrdio da je za volanom bio njegov nekada prijatelj, koji ga je navodno prebacio na mesto vozača posle nesreće i tek tada slučaj prijavio policiji. Miodragu P. je naknadno posle nesreće izmereno da je u krvi imao 2,27 promila alkohola u krvi, što znači da je u trenutku nesreće imao više jer je prošao određeni period od tragedije do merenja.