Slušaj vest

Dvadeset jedan zapaljeni objekat i desetine zapaljenih automobila u poslednje dve godine - zvanični je bilans samo jednog beogradskog tužilaštva. Iza statistike o izazivanju opšte opasnosti krije se dobro poznat rukopis: reketiranje, iznude i zastrašivanje vlasnika lokala.

Tužilaštvo broji rasvetljene slučajeve i prve presud e, a mi ćemo saznati sta su pokazali prvi rezultati istrage i ko su ljudi spremni da čine dela koja za sobom vuku zatvorske kazne od po nekoliko godina. Neki od postupaka vode se i protiv maloletnih lica.

Gde je sistem zakazao, znaju li počionici ko su krajnji profiteri njihovih akcija i hoće li tužilaštvo uspeti da zatvori sve ovde predmete za emisiju "Puls Srbije vikend", koju vodi Kruna Una Mitrović, govorili su Jelena Spasić - novinar Kurira, Branko Lukić - advokat i Milan Veruović - član obezbeđenja premijera Zorana Đinđića.

- Za početak, moram da kažem da se statistika, odnosno brojke koje su pomenute, odnose samo na gradske opštine Zvezdara, Vračar, Palilula, Savski venac i Stari grad, odnosno na teritoriju Prvog osnovnog javnog tužilaštva. U ovu statistiku ne ulaze bombaški napadi, već samo paljenja lokala, jer su za bombaške napade, kada je Beograd u pitanju, nadležni Više javno tužilaštvo u Beogradu. Ono što je specifično u gotovo svim ovim slučajevima jeste da su izvršioci uhapšeni i procesuirani, ali ne i nalogodavci. U direktnoj vezi s tim ne možemo da zanemarimo ni činjenicu da je isto Prvo osnovno javno tužilaštvo saopštilo da je samo u novembru prijavljeno 15 pokušaja iznude, takođe na teritoriji centralnih gradskih opština - kaže Spasić.

Jelena Spasić, novinar Kurira Foto: Kurir Televizija

Izvršioci hapšeni, ali nalogodavci i dalje van domašaja

Ukazala je na to da su u većini slučajeva procesuirani neposredni izvršioci, dok nalogodavci nisu otkriveni, a kao primer pokušaja ucene navela je slučaj Miljana Hofmana.

- Svi ovi slučajevi iz prethodnog perioda pokazuju da pokušaji ucena, paljenja lokala i bombaški napadi idu jedni uz druge. Mislim da u većini slučajeva imamo uhapšene i procesuirane izvršioce, ali ne i nalogodavce. U javnosti se pominju klanovi, pa čak i imena pojedinih nalogodavaca, ali bilo bi neozbiljno da sada govorim o tome, jer niko od njih nije procesuiran. Moram, recimo, da pomenem jedno ime poznato javnosti. Reč je o Miljanu Hofmanu. On je optužen i suđenje bi trebalo uskoro da počne. Radi preciznosti, moram da kažem da je u tom slučaju reč o pokušaju ucene, a ne o bombaškom napadu ili paljenju lokala - navela je.

Sve češće se otvara pitanje kako mladi ljudi dolaze u kontakt sa kriminalnim grupama i zbog čega pojedinci, umesto da grade budućnost kroz obrazovanje i rad, u kriminalu vide put do novca, moći i društvenog statusa. O tome kako nastaje takav obrazac ponašanja i šta mladiće privlači u svet organizovanog kriminala govorio je gospodin Lukić.

- Mislim da je to, u stvari, posledica stanja u društvu. Omladina je dosta izgubljena i, po mom mišljenju, nema prave uzore. Mislim da će se to promeniti. Međutim, to nije počelo juče. Još od ratova devedesetih znamo da su kriminalci bili uzori mladima. Od tada se promenila već čitava jedna generacija. Nadamo se, kažem, da će društvo postati zdravije, pa će samim tim zdraviji biti i mladi. Organizovanog kriminala će uvek biti, naravno, to ne može da se izbegne. Međutim, treba sprečiti povezanost organizovanog kriminala sa strukturama društva. Opasno je kada su ljudi na vlasti povezani sa kriminalnim klanovima. Kriminalni klanovi ne poznaju granice. Vidimo da su povezani, a pominje se da su Vračarci, o kojima se u poslednje vreme govori, zapravo ekspozitura crnogorskog Kavačkog klana - objasnio je.

Branko Lukić u studiju Kurir televizije govori o opasnosti od povezanosti organizovanog kriminala sa strukturama vlasti. Foto: Kurir Televizija

- Najveći problem je, što vidimo iz Skaj komunikacija, to što su i jedni i drugi povezani sa pojedinim ljudima koji su bliski vlasti ili se nalaze na vlasti. To je, u stvari, najgore i ujedno razlog zbog kojeg ova krivična dela do sada nisu rasvetljena. U poslednje vreme primećujemo spremnost, posebno u tužilaštvu, da se krene u akciju. Očigledno je da su predmeti, čini se, već spremni. Dakle, radilo se na njima, ali je neko sprečavao da budu procesuirani i da se dođe do suđenja. Naravno, ima ljudi i u tužilaštvu i u policiji koji su svih ovih godina pošteno radili svoj posao - kaže Lukić.

Kako je voditeljka navela, učestali bombaški napadi, paljenja lokala i pokušaji iznuda ponovo su otvorili pitanje ko stoji iza obračuna na ulicama i da li je reč o delovanju organizovanih kriminalnih grupa koje imaju snažnu finansijsku i logističku podršku. O mogućoj pozadini ovih događaja, ali i mehanizmima kojima raspolažu strukture povezane sa prethodnim režimom, govorio je Veruović.

- Ne znam šta je pozadina, ali je, po mom mišljenju, ovo očekivana posledica prethodnog stanja, odnosno desetogodišnjeg urušavanja sistema bezbednosti, tokom kojeg je stvorena jedna parabezbednosna struktura koja je funkcionisala ovde, nedaleko odavde, na oko 300 metara, u Pionirskom parku. Tamo su držali neki "Ćacilend", u kojem su boravili nepoznati ljudi i koji je dve-tri godine blokirao prolaz kroz taj deo grada. Imali ste i javno izrečenu izjavu predsednika države da se okupljaju neki legalisti koji će životima da brane, valjda, njega i predsednika i njegovu krunu na glavi - kaže on.

Milan Veruović u studiju Kurir televizije govori o nedavnim posledicama reketiranja, iznuda i zastrašivanja vlasnika lokala. Foto: Kurir Televizija

- Zbog svega toga ne treba da čudi što se sada izdvajaju ove grupe i što se dešavaju ovakve stvari. Ono što je, po mom mišljenju, važno jeste medijska pažnja koja se poklanja tim grupama, kao i način na koji se to radi. To može da izazove dodatnu paniku, a mislim da je upravo to cilj u ovom međuprostoru u kojem očekujemo uspostavljanje nove vlasti, uspostavljanje sistema vladavine prava u institucijama i vraćanje institucija u okvire njihovih nadležnosti. To je, na prvi pogled, ono što mogu da kažem na osnovu onoga što mi je poznato - za Kurir televiziju, rekao je Veruović.

01:39 "OPASNO JE KADA SU LJUDI NA VLASTI POVEZANI SA KRIMINALNIM KLANOVIMA" Gosti emisije "Puls Srbije vikend" otkrili ko stoji iza napada na lokale u Beogradu Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama MONDO Inc uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs