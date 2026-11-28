stravično nasilje
TINEJDŽER IZBODEN U ZEMUN POLJU: Zadobio ubod u donji deo leđa, policija traga za napadačem!
- Osamnaestogodišnjak je teško povređen nakon što je uboden nožem u donji deo leđa u Zemun polju, oko jedan sat posle ponoći.
- Hitna pomoć ga je prevezla u KBC 'Bežanijska kosa', dok policija utvrđuje okolnosti napada i traga za napadačem.
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Osamnaestogodišnji mladić teško je povređen sat vremena nakon ponoći, kada je uboden nožem u donji deo leđa u naselju Zemun polje.
Incident se dogodio u Ulici Žike Mesarovića, oko jedan sat posle ponoći, pod još uvek nerazjašnjenim okolnostima.
Prema prvim informacijama, mladić je zadobio ubodnu ranu nožem u predelu donjeg dela leđa, a lekari su mu konstatovali teške telesne povrede.
Ekipa Hitne pomoći brzo je reagovala i povređenog tinejdžera hitno prevezla u Kliničko-bolnički centar „Bežanijska kosa“, gde mu je ukazana dalja medicinska pomoć.
Policija je obavila uviđaj na mestu napada i intenzivno radi na rasvetljavanju svih okolnosti ovog događaja, kao i na identifikaciji i pronalasku napadača.
(Telegraf)
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