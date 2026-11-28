Nije preporučljivo da danas ulazite u rizične investicije niti da donosite krupne odluke. Moguć je gubitak. Impulsivno reagujete na sitnice, a kamoli ...

Početak nove poslovne saradnje otvoriće novu perspektivu u napredovanju u karijeri. Dobićete nove nadležnosti. Očekuje vas zbližavanje sa osobom koju ...

Oprez prilikom sklapanja saradnje, jer postoji mogućnost previda i pogrešne procene. Teško vam je da odolite iskušenju da ne uđete u tajnu vezu sa oso...

Neophodan je oprez u saradnji sa inostranstvom, jer postoji mogućnost nepredviđenih prepreka na putu do sklapanja sporazuma. Uspešno ćete prevazići ne...

U potpunosti ste usredsređeni na program profesionalnog usavršavanja. To će biti ključ vašeg daljeg napretka. Ulazite u mnogo mirnije vode, pa će vaš ...

Ovaj period vam može doneti novu poslovnu saradnju. To će vam omogućiti da u velikoj meri unapredite finansijsku situaciju. Uspešno ćete prevazići jed...

Škorpije koje se bave kreativnim zanimanjem ili prosvetom u ovom periodu ostvariće odlične rezultate. Moguće je unapređenje. Dopada vam se osoba koja ...

Početak rada na novom radnom mestu ili projektu predstavljaće izazov za vas. To je nešto što ranije niste radili. U ovom periodu ćete biti impulsivnij...