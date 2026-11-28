TRAGEDIJA U INĐIJI! POSLE ANJE PREMINULA I SOFIJA: Drugarice zajedno odrastale, zajedno otišle i u smrt (foto)
- Sofija G. (22) preminula je od povreda zadobijenih u nesreći kod Inđije, pa je broj žrtava porastao na dve.
- U automobilu je bila sa drugaricom Anjom A. (23), koja je stradala na licu mesta kada je vozilo sletelo s puta.
- Gimnazija iz Inđije oprostila se od učenica, a Sofija je danas sahranjena u rodnom gradu.
Sofija G. (22) je druga žrtva teške saobraćajne nesreće, koja se dogodila u nedelju, 22. novembra, kod Inđije, kada je automobil, u kojem je bila sa drugaricom Anjom A. (23), sleteo s puta. Nesrećna Anja stradala je odmah posle nesreće, a Sofija je podlegla teškim povredama u noći između četvrtka i petka.
Kako saznajemo, Sofija i Anja su bile drugarice iz srednje škole, koja se od njih oprostila juče na društvenim mrežama.
- Molitveni pozdrav za naše učenice Anju i Sofiju, čekajući Vaskrsenje i ponovni naš susret u Carstvu Božijem. Hristos vaskrse - piše na Fejsbuk profilu Gimnazije iz Inđije.
Sofija je u nesreći zadobila teške povrede i bila je u kritičnom stanju, a cela Inđija se molila da bar ona preživi tešku saobraćajku, ali je juče na ulicama ovog grada osvanula i Sofijina umrlica.
Sofija je sa porodicom živela u Inđiji, a Anja je iz Novih Karlovaca.
Sofija je danas u 12.45 časova ispraćena na večni počinak u rodnom gradu, a Anja je sahranjena u utorak u Karlovcima.
Podsetimo, stravična nesreća dogodila se u nedelju u ranim jutarnjim satima, oko 1.30 časova, u Ulici vojvode Putnika u Inđiji, na deonici puta iz smera Autleta ka centru grada.
Kako je potvrđeno iz Policijske uprave Sremska Mitrovica, do nesreće je došlo kada je vozilo u kojem su se nalazile dve mlađe ženske osobe, iz za sada, neutvrđenih razloga sletelo sa puta.
Kako nezvanično saznajemo, sumnja se da je njihov automobil naleteo na rupu i da je tako došlo do sletanja sa puta, a vozilo se i prevrnulo. Istraga će utvrditi sve okolnosti ove teške tragedije.