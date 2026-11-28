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U Mašinsko-saobraćajnoj školi u Čačku došlo je do incidenta kada je jedan učenik drugog razreda objavio da ima spisak vršnjaka i, navodno, im poručio "da će proći gore nego deca u Ribnikaru".

- U pitanju je dečak koji se slabije druži sa ostalima, kao da ga teže prihvataju. Tokom trajanja jedne vežbe, on se slučajno povredio za mašinom, a posle toga deca su čula da je rekao da ima neki kao spisak sa imenima i da je rekao deci da će proći gore nego u Ribnikaru. Đaci su se uplašili i odmah sve prijavili - kaže za RINU izvor upoznat sa ovim incidentom.

Da je do ovog događaja došlo, potvrdio je direktor Mašinsko-saobraćajne škole u Čačku, Vladan Poledica, ali je istakao da niko nije video taj spisak, niti je siguran da li on uopšte postoji.

- Odmah je o ovom događaju obaveštena policija, učenik je sa ocem potom dao izjavu u policiji, takođe obavešteni su Školska uprava i Ministarstvo prosvete. U školi je održan roditeljski sastanak na tu temu, preduzete su sve neophodne mere. U pondeljak je zakazano zasedanje stručnog tima. Iako je najverovatnije u pitanju samo dečja želja da skrene pažnju na sebe, na ovakve stvari treba odmah i hitno reagovati - kazao je Poledica.