HAPŠENJE U BEOGRADU Presretnut muškarac za kojim je raspisana potraga: Pokušao da podmiti policiju, odmah mu stavljene lisice na ruke
- Pripadnici MUP-a uhapsili su F. M. (33) po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu zbog sumnje da je dao mito policajcima.
- Sumnja se da je nakon zaustavljanja ponudio novac da ga ne sprovedu do službenih prostorija i ne obaveste jedinice koje su za njim raspisale potrage.
U nastavku borbe protiv korupcije i finansijskog kriminala pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Službe za borbu protiv korupcije, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu – Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije, uhapsili su F. M. (33) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo davanje mita.
Kako se sumnja, on je juče, nakon što je zaustavljen od strane policijskih službenika, njima ponudio novac da u okviru svojih službenih ovlašćenja ne izvrše službenu radnju koju bi morali da izvrše, odnosno da ga ne sprovedu do službenih prostorija i ne obaveste organizacione jedinice koje su za njim raspisale potrage.
Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.
(Kurir.rs)