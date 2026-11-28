Hronika
TEŠKO UBISTVO U KRUŠEVCU! Muškarac nasmrt pretučen metalnom šipkom: Napadač uhapšen, oglasio se MUP
- Policija u Kruševcu uhapsila je R. M. (70) zbog sumnje da je počinio teško ubistvo.
- Sumnja se da je nakon svađe metalnom šipkom pretukao 47-godišnjeg muškarca, koji je od zadobijenih povreda preminuo.
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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kruševcu uhapsili su R. M. (70) iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teško ubistvo.
On se sumnjiči da je sinoć, u kući četrdesetsedmogodišnjeg muškarca u kojoj je stanovao, nakon svađe, metalnom šipkom njemu naneo povrede po telu od kojih je preminuo. Viši javni tužilac je naložio obdukciju nakon koje će biti poznati svi detalji.
Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Kruševcu osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužiocu.
(Kurir.rs)
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