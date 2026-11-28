Slušaj vest

Vrhovni javni tužilac je na najgrublji način zloupotrebila svoja hijerarhijska ovlašćenja izdavanjem obaveznog uputstva za postupanje po tzv. prijavama iz Izveštaja Komisije Vrhovnog javnog tužilaštva, koju je ona lično formirala i to Opšte obaveznim uputstvom od 27. okrobra 2026. godine, saopštilo je Više javno tužilaštvo u Beogradu.

- Pojašnjenja radi, Vrhovni javni tužilac traži postupanje po krivičnoj prijavi koju je u formi Izveštaja formalno podnela Komisija, a koju Komisiju je prethodno sama nezakonito formirala. Pri tome, Komisija je u Izveštaju navela da ga dostavlja nadležnom javnom tužilaštvu na ocenu da li ima elemenata za pokretanje odgovarajućih postupaka protiv pojedinih javnih tužilaca Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, kao i glavnog javnog tužioca, dok Vrhovni javni tužilac sada zloupotrebom hijerarhijskih ovlašćenja nameće nadležnom javnom tužilaštvu da mora da pokrene krivični postupak, iz čega proizilazi njen umišljaj za nanošenje štete javnim tužiocima VJT u Beogradu - navodi se u saopštenju VJT u Beogradu, u kom se još i dodaje:

- Ovakvo nezabeleženo ponašanje Vrhovnog javnog tužioca dolazi u trenutku kada se VJT u Beogradu obratilo evrospkim institucijama za reakciju na niz kršenja evropskih dokumenata i standarda, kao i domaćih propisa zabeleženih u postupanju pomenute Komisije, koja je, pored ostalog, prekoračila granice nadzora, povredila zakonska prava javnih tužilaca na izjašnjenje, povredila procesne garancije i pretpostavku nevinosti.

Nenad Stefanović Foto: Nemanja Nikolić

Komisija je, kako se dalje navodi u pomenutom saopštenju, pogrešno pripisala individualnu disciplinsku i krivičnu odgovornost za postupanje pojedinih javnih tužilaca, u izveštaju je ciljano preskakala ključne činjenice iz predmeta - ne navođenjem svih prikupljenih dokaza i na kraju je javnim objavljivanjem Izveštaja dovela u zabludu javnost o navodno nezakonitom radu VJT u Beogradu sa ciljem nanošenja štete i targetiranja pojedinih javnih tužilaca kao i glavnog javnog tužioca VJT u Beogradu.

- Pored toga što je Vrhovni javni tužilac nezakonito formirala Komisiju, objavila na internet stranici Vrhovnog javnog tužilaštva Izveštaj iste, te sada sa obaveznim uputstvom pokazuje umišljaj za nanošenje štete, podsećamo i da je predsednik te Komisije dok je trajala kontrola rada VJT u Beogradu zahtevao ostavku glavnog javnog tužioca prejudicirajući ishod kontrole i Izveštaja koji će uslediti, zbog čega je protiv predsednika Komisije već podneta krivična prijava - piše u saopštenju beogradskog Višeg javnog tužilaštva:

- Nezakonito postupanje Vrhovnog javnog tužioca, kao i Komisije ogleda se i u tome što je najpre izostalo sačinjavanje zapisnika, pa samim tim i dostavljanje istog nadziranom tužilaštvu, kao i što je Kolegijumu Višeg tužilaštva u Beogradu uskraćeno pravo da u skladu sa odredbom člana 128 tačka 4 Zakona o javnom tužilaštvu razmatra navedeni izveštaj o izvršenom nadzoru, već je takvo razmatranje prepušteno javnosti direktnim obljavljivanjem "prvog izveštaja" na internet stranici Vrhovnog javnog tužilaštva 10. novembra 2026. godine. VJT u Beogradu ponavlja da su na ovaj način prekršene sve garancije samostalnosti javnih tužilaca, propisanih Ustavom Republike Srbije, Zakonom o javnom tužilaštvu, evropskim dokumentima i standardima, a Vrhovni javni tužilac je zloupotrebila svoja hijerarhijska ovlašćenja.

Zagorka Dolovac Foto: Milan Ilic

Podsetimo, Zagorka Dolovac, vrhovna javna tužiteljka, uputila je obavezno uputstvo tužiocu za organizovani kriminal Mladenu Nenadiću koje ga obavezuje da počne da radi po krivičnoj prijavi podnetoj protiv Nenada Stefanovića, glavnog javnog tužioca Višeg javnog tužilaštva u Beogradu. Krivičnu prijavu protiv Stefanovića podneli su 6. novembra predstavnici Studentske liste zbog sumnje da je zloupotrebio službeni položaj.