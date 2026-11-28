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I dok nadležni tragaju za porodicom Marije Milovanović (56) koja je nađena mrtva u Meksiku, a koja je navodno rodom iz Niša, oglasili su se i Marijini poznanici koji tvrde da je ona imala težak život u Meksiku.

Nesrećna Nišlijka je, podsetimo, nađena mrtva 25. novembra u toj latinoamerčkoj državi, u gradu Valparaisu, a uzrok smrti je još uvek nepoznat. Kod nje je pronađen samo stari jugoslovenski pasoš, izdat pre 30 godina. Istražni organi meksičke države Zakatekas od tog dana putem medija i društvenih mreža apelovali su da ko god poznaje Marijinu porodicu to javi nadležnom meksičkom tužilaštvu, Ambasadi Srbije i počasnom konzulu u Zapopanu.

Te molbe naišle su na veliki odziv srpskih državljana na društvenim mrežama, pa tako brojni ljudi tvrde da Marija ima porodicu koja živi u Nišu. Pojedini su pisali i da su uspeli da stupe u kontak sa njenim rođacima, te da su im preneli tužnu vest iz Meksika.

Marija Milovanović Foto: Privatna Arhiva

- Stupila sam u kontakt sa osobom iz Meksika, pasoš je, nažalost, originalan. Saznala sam da je Marija živela veoma neuredno, patila od neke bolesti, nije stvorila svoju porodicu i najčešće je bila na ulici - napisala je jedna Marijina poznanica na Fejsbuku.

Druga poznanica tvrdi na istom Fejsbuk profilu da je danas pronađena Marijina porodica i da su obavešteni o tragediji, pošto su meksički istražni organi tragali za njima kako bi imao ko da je sahrani.

Takođe, ispod apela na meksičkim stranicama nizali su se komentari Marijinih poznanika iz Meksika.

- Dugo godina mi je privlačila pažnju. Bila je strankinja koja je toliko dugo živela među nama u Vehukilji. Neka je Bog primi u svoje kraljevstvo; Uvek sam je viđala kako luta ulicama, nije izgledala dobro. Neka počiva u miru; Živela je tu, blizu Esperanca apartmana; Ovo je jako tužna vest. Neka se Bog smiluje njenoj duši - samo su neki od stotine komentara.

Podsetimo, okolnosti Marijine smrti, kao i mesto gde je pronađena mrtva, još uvek su prava misterija, a istražni organi pokušavaju sve da rasvetle.

Međutim, ranije danas je otkriveno je da je reč o ženi iz Niša. Ona je do devedesetih godina sa porodicom živela u centru tog grada.

- Njena porodica važila je za jednu od najuglednijih, a bili su i veoma imućni. Osim što su držali prve butike u Nišu, s obzirom na atraktivnu lokaciju, izdavali su i lokale. Marija je važila za lepu i atraktivnu devojku. Oni koji je znaju prisećaju se da je skretala pažnju na sebe. U vreme njene mladosti bili su popularni "šminkeri", osobe koje su se izdvajale po atraktivnoj garderobi i frizurama. Ona je bila jedna od njih - ipričao je za Novu Marijin stari komšija.

On dodaje da nije poznato zašto je Marija napustila Niš, kao ni kako je preminula u Meksiku.

Meksička policija ispituje okolnosti tragedije Foto: Profimedia

- Šta se sa njom desilo, niko od nas ne zna. Jednostavno je jednog dana nestala, njeni nikada nisu pričali o tome šta je sa njom. Nismo ništa znali dok se nije pojavila vest o njenoj smrti. Navodno je održavala labavu vezu sa porodicom, govorilo se da joj majka povremeno šalje novac. Gde je bila, šta je radila, niko ne zna - navodi ovaj Nišlija.

Prema njihovim nepotvrđenim informacijama, sumnja se da je ova žena izvesno vreme boravila i u drugim saveznim državama u Meksiku, poput Huehukilja i Haliska.